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۲۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۸:۱۱

مشهد، معین میناب در توسعه همکاری‌های فرهنگی و مدیریت شهری شد

مشهد، معین میناب در توسعه همکاری‌های فرهنگی و مدیریت شهری شد

میناب_شهردار میناب از توافق با شهرداری مشهد برای انعقاد تفاهم‌نامه همکاری و بهره‌گیری از تجربه‌های مدیریت شهری این کلان‌شهر خبر داد.

حبیب‌الله سهرابی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نشست با شهردار مشهد در خصوص توسعه همکاری در زمینه های فرهنگی و مدیریت شهری اظهار کرد: در نشست مشترک با محمدرضا قلندر شریف، شهردار مشهد مقدس، زمینه‌های توسعه همکاری‌های مشترک میان شهرداری‌های مشهد و میناب بررسی شد.

وی افزود: در این نشست بر انعقاد تفاهم‌نامه همکاری مشترک در اسرع وقت تأکید شد و شهرداری مشهد به‌عنوان معین شهرداری میناب، در حوزه‌های آموزشی و انتقال تجربیات مدیریتی همکاری خواهد کرد.

شهردار میناب ادامه داد: فضاسازی محیطی، طراحی و اجرای المان‌های شهری و برنامه‌ریزی و برگزاری رویدادهای فرهنگی، ورزشی و هنری از دیگر زمینه‌های همکاری پیش‌بینی‌شده است.

سهرابی هدف از این همکاری را بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های مدیریت شهری مشهد، انتقال دانش و تجربه‌های اجرایی و حمایت از توسعه فعالیت‌های فرهنگی، اجتماعی و هنری در میناب عنوان کرد.

کد مطلب 6984296

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