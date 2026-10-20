حبیب‌الله سهرابی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نشست با شهردار مشهد در خصوص توسعه همکاری در زمینه های فرهنگی و مدیریت شهری اظهار کرد: در نشست مشترک با محمدرضا قلندر شریف، شهردار مشهد مقدس، زمینه‌های توسعه همکاری‌های مشترک میان شهرداری‌های مشهد و میناب بررسی شد.



وی افزود: در این نشست بر انعقاد تفاهم‌نامه همکاری مشترک در اسرع وقت تأکید شد و شهرداری مشهد به‌عنوان معین شهرداری میناب، در حوزه‌های آموزشی و انتقال تجربیات مدیریتی همکاری خواهد کرد.



شهردار میناب ادامه داد: فضاسازی محیطی، طراحی و اجرای المان‌های شهری و برنامه‌ریزی و برگزاری رویدادهای فرهنگی، ورزشی و هنری از دیگر زمینه‌های همکاری پیش‌بینی‌شده است.



سهرابی هدف از این همکاری را بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های مدیریت شهری مشهد، انتقال دانش و تجربه‌های اجرایی و حمایت از توسعه فعالیت‌های فرهنگی، اجتماعی و هنری در میناب عنوان کرد.