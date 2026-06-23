به گزارش خبرگزاری مهر، حبیب الله سهرابی شهردار میناب از تصویب نامگذاری دو مکان مهم شهری با عناوین «فرشتگان میناب» و «شجره طیبه» در شورای اسلامی شهر خبر داد و اظهار کرد: این نامگذاری‌ها با پیشنهاد شهرداری و پس از بررسی و تصویب در شورای اسلامی شهر میناب به مرحله اجرا رسیده است.

وی افزود: بر اساس این مصوبه، دهکده ورزشی شهر میناب با عنوان «فرشتگان میناب» و چهارراه واقع در تقاطع بلوار ابن‌سینا و بلوار غدیر با عنوان «شجره طیبه» نامگذاری شده‌اند.

شهردار میناب هدف از این اقدام را گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دانش‌آموز مدرسه «شجره طیبه» و ترویج فرهنگ ایثار، فداکاری و شهادت در جامعه عنوان کرد و گفت: نامگذاری اماکن عمومی به نام شهدا و مفاهیم ارزشمند فرهنگی و دینی، نقش مؤثری در حفظ هویت تاریخی و فرهنگی شهرها دارد.

سهرابی تأکید کرد: زنده نگه داشتن یاد شهدا و انتقال آرمان‌ها و ارزش‌های والای آنان به نسل‌های آینده از مهم‌ترین اهداف این‌گونه اقدامات فرهنگی است و مدیریت شهری میناب در این مسیر اهتمام ویژه‌ای دارد.

وی خاطرنشان کرد: این نامگذاری‌ها در راستای ترویج فرهنگ ایثار و مقاومت و پاسداشت مقام والای شهدا انجام شده و می‌تواند زمینه آشنایی بیشتر شهروندان، به‌ویژه نسل جوان، با فرهنگ شهادت و فداکاری را فراهم کند.