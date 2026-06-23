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۲ تیر ۱۴۰۵، ۱۶:۲۴

نامگذاری دهکده‌ورزشی و یک چهار راه به نام شهدای دانش آموز میناب

نامگذاری دهکده‌ورزشی و یک چهار راه به نام شهدای دانش آموز میناب

میناب - شهردار میناب از تصویب نامگذاری دهکده ورزشی این شهر به نام «فرشتگان میناب» و چهارراه تقاطع بلوار ابن‌سینا و بلوار غدیر به نام «شجره طیبه» با هدف پاسداشت یاد شهدای دانش‌آموز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حبیب الله سهرابی شهردار میناب از تصویب نامگذاری دو مکان مهم شهری با عناوین «فرشتگان میناب» و «شجره طیبه» در شورای اسلامی شهر خبر داد و اظهار کرد: این نامگذاری‌ها با پیشنهاد شهرداری و پس از بررسی و تصویب در شورای اسلامی شهر میناب به مرحله اجرا رسیده است.

وی افزود: بر اساس این مصوبه، دهکده ورزشی شهر میناب با عنوان «فرشتگان میناب» و چهارراه واقع در تقاطع بلوار ابن‌سینا و بلوار غدیر با عنوان «شجره طیبه» نامگذاری شده‌اند.

شهردار میناب هدف از این اقدام را گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دانش‌آموز مدرسه «شجره طیبه» و ترویج فرهنگ ایثار، فداکاری و شهادت در جامعه عنوان کرد و گفت: نامگذاری اماکن عمومی به نام شهدا و مفاهیم ارزشمند فرهنگی و دینی، نقش مؤثری در حفظ هویت تاریخی و فرهنگی شهرها دارد.

سهرابی تأکید کرد: زنده نگه داشتن یاد شهدا و انتقال آرمان‌ها و ارزش‌های والای آنان به نسل‌های آینده از مهم‌ترین اهداف این‌گونه اقدامات فرهنگی است و مدیریت شهری میناب در این مسیر اهتمام ویژه‌ای دارد.

وی خاطرنشان کرد: این نامگذاری‌ها در راستای ترویج فرهنگ ایثار و مقاومت و پاسداشت مقام والای شهدا انجام شده و می‌تواند زمینه آشنایی بیشتر شهروندان، به‌ویژه نسل جوان، با فرهنگ شهادت و فداکاری را فراهم کند.

کد مطلب 6869053

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