دری‌: وحدت ملی و تکیه بر توان داخلی، کلید آبادانی کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله قربانعلی دری‌نجف‌آبادی ظهر امروز در خطبه‌های نماز جمعه اراک اظهار کرد: استان مرکزی با برخورداری از ظرفیت‌های گسترده صنعتی، کشاورزی و خدماتی، توان دستیابی به صادرات سالانه حداقل ۳ میلیارد دلار را دارد و باید از این ظرفیت‌ها برای تقویت اقتصاد ملی و توسعه صادرات غیرنفتی به‌صورت هدفمند استفاده کرد.

وی افزود: مدیریت بهینه منابع، ارتقای بهره‌وری، توسعه تولید و تکیه بر توان داخلی از الزامات پیشرفت اقتصادی کشور است و با برنامه‌ریزی صحیح و استفاده از ظرفیت‌های موجود می‌توان وابستگی به صادرات نفت خام را کاهش داد و زمینه‌های جدیدی برای رشد اقتصادی فراهم کرد.

نماینده ولی‌فقیه در استان مرکزی، کار و تلاش در عرصه تولید و خدمت‌رسانی را از مصادیق عمل صالح و عبادت دانست و تصریح کرد: سنگرهای تولید، علم، بهداشت، مساجد و مصلی‌ها هر یک در پیشبرد اهداف جامعه نقش دارند و تقویت این ظرفیت‌ها در کنار حفظ وحدت کلمه، می‌تواند مسیر توسعه و اعتلای کشور را هموار کند.

وحدت ملی؛ پشتوانه اقتدار و مقاومت

آیت الله دری‌نجف‌آبادی با اشاره به حضور مردم در صحنه‌های دفاع از انقلاب اسلامی گفت: حضور معنادار و صمیمانه مردم، جلوه‌ای از عزت، غیرت و افتخارآفرینی ملت ایران و پیروان راستین امام راحل(ره) و شهداست و نشان می‌دهد مردم با بصیرت و آگاهی، همچنان در صحنه‌های دفاع از آرمان‌های انقلاب حضور دارند.

وی افزود: ملت ایران با هوشیاری، وحدت کلمه و تقویت سنگرهای تولید و مقاومت، توطئه‌های دشمنان را خنثی می‌کند و در مسیر صیانت از ارزش‌ها و آرمان‌های خود از مواضع اصولی‌اش عقب‌نشینی نخواهد کرد.

خطیب جمعه اراک با تأکید بر آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای مقابله با تهدیدها تاکید کرد: دشمنان صهیونیستی و آمریکایی باید بدانند ملت ایران و رزمندگان اسلام با آمادگی کامل در برابر هرگونه تحرک خصمانه ایستادگی خواهند کرد و امنیت پایدار کشور، خط قرمز نیروهای مسلح است.

استقلال‌خواهی؛ میراث ماندگار نهضت امام خمینی(ره)

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی با اشاره به فرارسیدن چهارم آبان‌ماه، سالروز سخنرانی تاریخی امام خمینی(ره) علیه قانون کاپیتولاسیون و مصونیت مستشاران آمریکایی بیان کرد: ایستادگی امام راحل در برابر استکبار، مسیر عزت و استقلال را برای ملت ایران هموار کرد و روحیه استقلال‌خواهی و مقاومت، از مؤلفه‌های اساسی هویت انقلاب اسلامی به شمار می‌رود.

وی افزود: جمهوری اسلامی ایران با اتکا به همین روحیه و تکیه بر ظرفیت‌های داخلی، در برابر فشارهای ظالمانه سر تعظیم فرود نخواهد آورد و حفظ استقلال، تقویت توان ملی و صیانت از دستاوردهای انقلاب، نیازمند هوشیاری و مشارکت مستمر مردم است.

سیره حضرت زهرا(س)؛ الگویی برای تحکیم بنیان خانواده

آیت الله دری نجف‌آبادی با گرامیداشت ایام فاطمیه، بر ضرورت شناخت ابعاد شخصیتی و تربیتی حضرت فاطمه زهرا(س) تأکید کرد و گفت: خاندان مکرم پیامبر اعظم(ص) و امیرالمؤمنین(ع)، الگوهایی بی‌بدیل در کرامت انسانی و هدایت جامعه بشری هستند و تمسک به سیره این بزرگان می‌تواند راهگشای سعادت فردی و اجتماعی باشد.

وی با اشاره به تقارن ایام فاطمیه اول و دوم، زندگی حضرت زهرا(س) را از منظر تاریخی و تربیتی قابل بررسی دانست و افزود: دوران حضور ایشان در مکه و شعب ابی‌طالب(ع)، زندگی مشترک با حضرت علی(ع) تا رحلت پیامبر اکرم(ص) و حوادث پس از رحلت آن حضرت، ابعاد مهمی از سیره و شخصیت ایشان را آشکار می‌کند.

دری‌نجف‌آبادی تصریح کرد: تبیین جایگاه والای حضرت زهرا(س)، شیوه همسرداری، فرزندپروری و نقش ایشان در تحکیم بنیان خانواده باید با نگاهی عمیق و تربیتی دنبال شود تا آموزه‌های این بانوی بزرگ اسلام در زندگی فردی و اجتماعی به‌صورت عملی مورد توجه قرار گیرد.

وی گفت: همدلی، تلاش مستمر و بهره‌گیری از ظرفیت‌های انسانی و اقتصادی کشور، زمینه‌ساز توسعه و آبادانی است و همه اقشار جامعه باید در مسیر تولید، خدمت‌رسانی و اعتلای ایران اسلامی مشارکت کنند.