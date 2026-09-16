به گزارش خبرنگار مهر، نادرقلی ابراهیمی ظهر چهارشنبه در نشست با اهالی هنر و تجلیل از برگزیدگان استان مرکزی اظهار کرد: تقویت ارتباط میان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و استان‌ها مورد تأکید است.

وی افزود: با روش و سرعت فعلی، دستیابی به اهداف پیش‌بینی‌شده در برنامه هفتم پیشرفت در حوزه فرهنگ و هنر امکان‌پذیر نخواهد بود و باید مسیرهای سریع‌تری برای تحقق این اهداف طراحی شود.

ابراهیمی تصریح کرد: در برنامه هفتم پیشرفت و در مواد ۷۵ و ۷۶، تکالیف و افق مشخصی برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پیش‌بینی شده است، اما با این سرعت و شیوه، رسیدن به آمار و اهداف تعیین‌شده دشوار خواهد بود.

وی ادامه داد: مجلس در کنار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار دارد و به‌ویژه در بودجه‌های سنواتی و موضوعاتی که بر عهده این وزارتخانه است، ظرفیت‌هایی برای حمایت وجود دارد و باید از این ظرفیت‌ها برای تسریع در تحقق اهداف فرهنگی استفاده کرد.

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس تاکید کرد: با وجود محدودیت‌های موجود، اقدامات خوبی در استان انجام شده، اما این اقدامات به تنهایی کفایت نمی‌کند و مسائل صنفی انجمن‌های هنری نیز نیازمند توجه جدی است.

وی با اشاره به ضرورت تسریع در عضویت هنرمندان در صندوق اعتباری هنر و بهره‌مندی آنان از حمایت‌های این صندوق افزود: موضوعاتی همچون حقوق، بیمه و حمایت‌های صنفی از جمله مطالبات مهم جامعه هنری است و باید با وجود محدودیت‌های منابع مالی، برای رفع این مسائل تدبیر شود.

وی بیان کرد: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مسئول حکمرانی در حوزه فرهنگ است و حکمرانی بدون اختیار، امکانات و منابع کافی امکان‌پذیر نیست و بسیاری از مسائل مطرح‌شده از سوی فعالان فرهنگی و هنری، به برخورداری یا عدم برخورداری از منابع و امکانات بازمی‌گردد.

ابراهیمی با تأکید بر اینکه هزینه‌کرد در حوزه فرهنگ باید به‌عنوان سرمایه‌گذاری دیده شود گفت: همان‌طور که در حوزه آموزش، اختصاص اعتبار و منابع سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود، در حوزه فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز منابعی که صرف می‌شود، سرمایه‌گذاری برای آینده جامعه است.

وی بر ضرورت اجرای آمایش فرهنگی کشور تأکید کرد و افزود: در تدوین نقشه راه حوزه هنر باید مشخص شود که استعدادها و ظرفیت‌های هر استان چیست و استان مرکزی در مقایسه با سایر استان‌ها چه جایگاهی دارد.

استان مرکزی ظرفیت تبدیل‌شدن به تولیدکننده محصولات فرهنگی را دارد

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی گفت: ظرفیت‌هایی همچون تعزیه، خوشنویسی و دیگر هنرهای بومی و ریشه‌دار استان مرکزی، پشتوانه‌ای چند هزار ساله دارند و باید در قالب یک برنامه جامع فرهنگی و هنری مورد توجه قرار گیرند.

وی افزود: اگر آموزش فرهنگی به شکل هدفمند دنبال شود، می‌توان به اقتصاد هنر نیز دست یافت و با ایجاد ظرفیت‌های جدید، زمینه خروج از برخی چالش‌های موجود را فراهم کرد؛ به‌گونه‌ای که استان‌ها صرفاً مصرف‌کننده محصولات فرهنگی نباشند، بلکه به تولیدکننده آثار و محصولات فرهنگی و هنری تبدیل شوند.

ابراهیمی با بیان اینکه همه ظرفیت‌های فرهنگی کشور نباید در تهران متمرکز شود تصریح کرد: نباید تمامی امور فرهنگی و هنری کشور در مرکز تبیین و تأمین شود و استان‌ها صرفاً مصرف‌کننده باشند؛ بخشی از استعداد و توانمندی‌های موجود در استان مرکزی در همین نشست قابل مشاهده بود و این ظرفیت‌ها می‌توانند در عرصه تولید فرهنگی و هنری فعال شوند.

وی ادامه داد: پس از حدود ۱۸ سال، زیرساخت و ساختار فیزیکی تالار مرکزی اراک فراهم شده و اکنون باید هرچه سریع‌تر برای بخش نرم‌افزاری، برنامه اجرایی و نحوه بهره‌برداری از این ظرفیت بزرگ فرهنگی تصمیم‌گیری شود.

ابراهیمی تاکید کرد: بخش سخت‌افزاری تالار مرکزی اراک به پایان رسیده است و انتظار می‌رود بخش نرم‌افزاری آن نیز هرچه سریع‌تر تعیین تکلیف شود تا این مجموعه در سفرهای استانی رئیس‌جمهور افتتاح شود.

کتابخانه ۱۹ هزار مترمربعی اراک نیازمند توجه ویژه وزارت فرهنگ است

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به پروژه کتابخانه عمومی بزرگ اراک گفت: این مجموعه با حدود ۱۹ هزار مترمربع بنا، از بزرگ‌ترین کتابخانه‌های کشور محسوب می‌شود و با توجه به کارکردهای متنوع آن، لازم است وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی توجه ویژه‌ای به تکمیل و بهره‌برداری هرچه سریع‌تر این پروژه داشته باشد.

وی خواستار تسریع در بازگشایی مجموعه سینمایی ستارگان اراک شد و افزود: این مجموعه یکی از نیازهای مردم شهر است و باید با استفاده از ظرفیت‌های موجود، هرچه سریع‌تر به چرخه فعالیت بازگردد.

ابراهیمی تصریح کرد: در شهرستان‌های خنداب و کمیجان نیز مجموعه‌های فرهنگی و هنری با مسائل و نیازهایی مواجه هستند که باید مورد توجه قرار گیرند.

وی ادامه داد: ضرورت تکمیل و تجهیز سالن‌های اجتماعات مورد تاکید وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی است و انتظار می‌رود این دستورات هرچه سریع‌تر وارد مرحله اجرا شود.

ابراهیمی بر ضرورت هماهنگی میان حوزه فرهنگ، آموزش و پرورش و آموزش‌های فنی و حرفه‌ای تأکید کرد و گفت: با توجه به ظرفیت مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای و هنرستان‌های حوزه هنر، می‌توان با ایجاد هم‌افزایی میان این مجموعه‌ها، بهره‌وری را افزایش داد و آثار مؤثرتری برای جامعه به همراه داشت.