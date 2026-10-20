نسخه خطی یک کتاب فقهی با قدمت بیش از ۶ قرن در مشهد رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید رضا صداقت حسینی، کارشناس ارزشیابی و ثبت نسخ خطی کتابخانه آستان قدس رضوی اظهار کرد: عنوان کتاب، الدروس الشرعیه فی فقه الامامیه به زبان عربی و خط نسخ ۲۱ سطری است که تا بخش مربوط به رهن آن توسط شهید اول نوشته و بعد از شهادتش توسط سید جعفر حسینی به پایان رسید.

کارشناس ارزشیابی و ثبت نسخ خطی کتابخانه آستان قدس رضوی با بیان اینکه از این کتاب ۲۸۰ نسخه در ایران موجود است، افزود: قدیمی‌ترین نسخه خطی کتاب مربوط به سال ۷۸۵ قمری است که در کتابخانه مجلس شورای اسلامی قرار دارد.

وی ادامه داد: همچنین ۷۸ نسخه خطی این کتاب در کتابخانه آستان قدس رضوی است. نسخه امروز توسط امیر جبرییل در سال ۱۰۳۷ قمری وقف حرم مطهر رضوی شده است.