  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۲۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۹:۰۱

نسخه خطی یک کتاب فقهی با قدمت بیش از ۶ قرن در مشهد رونمایی شد

نسخه خطی یک کتاب فقهی با قدمت بیش از ۶ قرن در مشهد رونمایی شد

مشهد- نسخه خطی یکی از کتب فقهی «محمدبن مکی عاملی» معروف به «شهید اول» از علمای شیعه قرن هشتم با قدمت ۶۲۶ سال در کتابخانه مرکزی حرم مطهر رضوی در مشهد رونمایی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید رضا صداقت حسینی، کارشناس ارزشیابی و ثبت نسخ خطی کتابخانه آستان قدس رضوی اظهار کرد: عنوان کتاب، الدروس الشرعیه فی فقه الامامیه به زبان عربی و خط نسخ ۲۱ سطری است که تا بخش مربوط به رهن آن توسط شهید اول نوشته و بعد از شهادتش توسط سید جعفر حسینی به پایان رسید.

کارشناس ارزشیابی و ثبت نسخ خطی کتابخانه آستان قدس رضوی با بیان اینکه از این کتاب ۲۸۰ نسخه در ایران موجود است، افزود: قدیمی‌ترین نسخه خطی کتاب مربوط به سال ۷۸۵ قمری است که در کتابخانه مجلس شورای اسلامی قرار دارد.

وی ادامه داد: همچنین ۷۸ نسخه خطی این کتاب در کتابخانه آستان قدس رضوی است. نسخه امروز توسط امیر جبرییل در سال ۱۰۳۷ قمری وقف حرم مطهر رضوی شده است.

کد مطلب 6984404

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها