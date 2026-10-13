دیوان حافظ با قدمت ۴ قرن در کتابخانه حرم رضوی رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدرضا صداقت حسینی، کارشناس ارزش‌یابی و ثبت نسخ خطی کتابخانه آستان قدس رضوی اظهار کرد: دیوان یادشده در سال ۱۰۴۷ قمری کتابت شده و در سال ۱۳۹۵ شمسی توسط رهبر شهید انقلاب وقف کتابخانه مرکزی حرم رضوی شده است.

کارشناس ارزش‌یابی و ثبت نسخ خطی کتابخانه آستان قدس رضوی ادامه داد: این نسخه به‌خط نستعلیق ۱۳ سطری در ۲۰۲ ورق کاغذ نخودی در ابعاد ۸/۵ در ۱۵ سانتی‌متر است.

وی افزود: هشت هزار و ۹۰۰ نسخه خطی در موضوع ادبیات در کتابخانه رضوی موجود است که ۱۹۶ نسخه مربوط به دیوان حافظ است که از این تعداد ۴۴ نسخه توسط رهبر شهید انقلاب به کتابخانه وقف و اهدا شده است.

صداقت حسینی گفت: ۵۹ هزار نسخه خطی و ۲۲ هزار قرآن و جزوه نفیس قرآنی نیز در کتابخانه حرم مطهر موجود است که بیشترین تعداد مربوط به کتب فقهی با ۱۵ هزار جلد است.