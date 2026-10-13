  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۲۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۸:۲۶

دیوان حافظ با قدمت ۴ قرن در کتابخانه حرم رضوی رونمایی شد

دیوان حافظ با قدمت ۴ قرن در کتابخانه حرم رضوی رونمایی شد

مشهد- نسخه خطی دیوان حافظ با قدمت ۴۰۱ سال اهدایی رهبر شهید انقلاب به کتابخانه آستان قدس رضوی در مشهد رونمایی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدرضا صداقت حسینی، کارشناس ارزش‌یابی و ثبت نسخ خطی کتابخانه آستان قدس رضوی اظهار کرد: دیوان یادشده در سال ۱۰۴۷ قمری کتابت شده و در سال ۱۳۹۵ شمسی توسط رهبر شهید انقلاب وقف کتابخانه مرکزی حرم رضوی شده است.

کارشناس ارزش‌یابی و ثبت نسخ خطی کتابخانه آستان قدس رضوی ادامه داد: این نسخه به‌خط نستعلیق ۱۳ سطری در ۲۰۲ ورق کاغذ نخودی در ابعاد ۸/۵ در ۱۵ سانتی‌متر است.

وی افزود: هشت هزار و ۹۰۰ نسخه خطی در موضوع ادبیات در کتابخانه رضوی موجود است که ۱۹۶ نسخه مربوط به دیوان حافظ است که از این تعداد ۴۴ نسخه توسط رهبر شهید انقلاب به کتابخانه وقف و اهدا شده است.

صداقت حسینی گفت: ۵۹ هزار نسخه خطی و ۲۲ هزار قرآن و جزوه نفیس قرآنی نیز در کتابخانه حرم مطهر موجود است که بیشترین تعداد مربوط به کتب فقهی با ۱۵ هزار جلد است.

کد مطلب 6977001

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها