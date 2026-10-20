روایت عکاس فلسطینی از انتقال رنج مردم غزه با عکس

به گزارش خبرگزاری مهر، در مراسم افتتاحیه نمایشگاه عکس «آنچه دیده نشد!» با نمایش آثاری از محمود ابوحمده هنرمند عکاس فلسطینی که عصر ۲۸ مهر برگزار شد ناصر ابوشریف نماینده جنبش جهاد اسلامی فلسطین در ایران، اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه، شهاب‌الدین شکیبا مدیر مرکز تجسمی حوزه هنری، علیرضا اسماعیلی دبیر فرهنگستان هنر و داوود قدرتی مدیر موزه هنرهای معاصر فلسطین حضور داشتند.

تصاویری که مواجهه با آنها برای بسیاری از مردم جهان دشوار بود

ناصر ابوشریف نماینده جنبش جهاد اسلامی فلسطین در ایران، در مراسم افتتاحیه این نمایشگاه با اشاره به ظرفیت‌های هنری و رسانه‌ای برای بازتاب مسئله فلسطین اظهار کرد: در تصاویر این نمایشگاه می‌توان تعابیر و برداشت‌های مختلفی را مشاهده کرد. این عکاس تصاویر بسیاری ثبت کرده و جهان عرب نیز هنرمندان بزرگی همچون محمود درویش را پرورش داده است؛ با این حال، تلاش‌های هنرمندان و آثار آنان درباره مسئله فلسطین، آن‌گونه که باید، به نیرویی تأثیرگذار برای مقابله با صهیونیسم تبدیل نشد.

وی با اشاره به تحولات پس از هفتم اکتبر افزود: پس از این تاریخ، تصاویر بسیاری از حجم ویرانی‌ها و جنایت‌های رخ‌داده در غزه منتشر شد؛ تصاویری که مواجهه با آنها برای بسیاری از مردم جهان دشوار بود. البته کسانی که تمایلی به تغییر دیدگاه‌های خود نداشتند، از دیدن این تصاویر نیز خودداری کردند.

ابوشریف با بیان اینکه حوادث هفتم اکتبر تصویر ارائه‌شده از رژیم صهیونیستی در افکار عمومی غرب را به چالش کشید، گفت: پیش از این، چنین القا می‌شد که رژیم صهیونیستی در جایگاه یک طرف انسانی قرار دارد که در برابر گروه‌هایی با عنوان تروریست از خود دفاع می‌کند و مردم فلسطین نیز با چنین برچسب‌هایی معرفی می‌شدند؛ اما تحولات پس از هفتم اکتبر، این تصویر را در معرض پرسش قرار داد.

به گفته وی، نظرسنجی‌های مورد اشاره نشان می‌دهد که میزان حمایت از فلسطین در میان افکار عمومی آمریکا افزایش یافته است؛ به‌طوری که این میزان از ۲۷ درصد پیش از هفتم اکتبر به ۴۷ درصد رسیده است. اگر تصاویر و روایت‌های مربوط به وقایع غزه از طریق ابزارهای ارتباطی و رسانه‌ای منتشر نمی‌شد، شاهد چنین تغییراتی در افکار عمومی نبودیم.

ابوشریف در ادامه به محدودیت‌های موجود در زمینه انتقاد از رژیم صهیونیستی در برخی کشورها اشاره کرد و گفت: امروز مردم جهان با واقعیت‌هایی روبه‌رو شده‌اند که پیش‌تر کمتر در معرض دید آنان قرار می‌گرفت. در اروپا نیز مواردی از برخورد با افراد به دلیل حمایت از فلسطین وجود داشته است. برای نمونه، آثار یک نویسنده ایرلندی به دلیل مواضع حمایتی‌اش از فلسطین از بازار نشر جمع‌آوری شده است.

وی، این تحولات را نشانه تغییری گسترده در فضای فکری جهان دانست و افزود: هرچند این تغییرات فکری هنوز به‌طور کامل به عرصه عمل و سیاست منتقل نشده‌اند، می‌توان امیدوار بود که در آینده، تغییر نگرش افکار عمومی به تغییر مواضع سیاسی نیز منجر شود.

نماینده جنبش جهاد اسلامی فلسطین در ایران، با قدردانی از عکاسان و فعالان رسانه‌ای فلسطینی اظهار کرد: ما خود را مدیون عکاسان و صدها شهیدی می‌دانیم که در حوزه رسانه فعالیت کردند. شمار شهدای این حوزه، بدون احتساب افرادی که کارت خبرنگاری داشته‌اند، به ۱۵۰۰ نفر رسیده است. این افراد با فداکاری و تلاش‌های خود و با خلق آثار ارزشمند رسانه‌ای و هنری، در ایجاد تغییر در نگاه مردم جهان نقش داشته‌اند.

عکاسی حامل پیام انسانی و رنج‌های طولانی است

محمود ابوحمده عکاس فلسطینی، نیز در پیام صوتی اختصاصی خود برای این نمایشگاه، با اشاره به تلاش‌هایش برای ثبت وقایع غزه گفت: من سعی می‌کنم تمام اتفاقاتی را که در غزه رخ می‌دهد، ثبت کنم. این نمایشگاه و تمامی عکس‌های آن حامل معنایی بزرگ هستند.

وی با بیان اینکه این مجموعه تصویری، رنج‌های مردم فلسطین را به نمایش می‌گذارد، ابراز امیدواری کرد که بتواند از طریق این عکس‌ها، بخشی از رنج مردم غزه را به مخاطبان منتقل و به مردم فلسطین کمک کند.

این هنرمند فلسطینی، عکاسی را حامل پیامی انسانی دانست و تصریح کرد: عکاسی پیام بزرگی دارد؛ پیام انسان و پیام رنجی طولانی.

پشت هر تصویر، زندگی و رؤیایی نهفته است

اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه، نیز در این مراسم با قدردانی از برگزارکنندگان نمایشگاه اظهار کرد: فرهنگ ایرانی همواره در پاسداشت انسانیت پیشگام بوده است. سعدی قرن‌ها پیش سروده است؛ «بنی‌آدم اعضای یکدیگرند / که در آفرینش ز یک گوهرند». در نگاه ما، کودک نماد معصومیت و پاکی است.

وی با اشاره به قربانی‌شدن کودکان و غیرنظامیان در جنگ، اظهار کرد: رژیم صهیونیستی قربانیان خود را از میان معصوم‌ترین مخلوقات خدا انتخاب می‌کند. چه رابطه‌ای میان پرونده اپستین و جنایت‌هایی که در غزه، میناب و لامرد رخ داده است، وجود دارد؟ این اتفاقات را نمی‌توان تصادفی دانست یا به‌سادگی از کنار آنها گذشت.

سخنگوی وزارت امور خارجه با تأکید بر اهمیت ثبت تصویری وقایع تاریخی بیان کرد: این عکس‌ها فراتر از یک اثر هنری هستند؛ آنها تلاشی برای ثبت یک جنایت و مستندسازی از نسل‌کشی تاریخی به شمار می‌روند.

در پایان آئین افتتاحیه، حاضران مراسم از نمایشگاه عکس «آنچه دیده نشد!»، بازدید کردند.