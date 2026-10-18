به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی حوزه هنری انقلاب اسلامی، نمایشگاه عکس «آنچه دیده نشد!» با آثاری از محمود ابوحمده عکاس فلسطینی، به همت خانه عکاسان ایران، روز چهارشنبه ۲۸ مهر ساعت ۱۶ در موزه هنرهای معاصر فلسطین افتتاح خواهد شد.

این مجموعه عکس که پیش‌تر با عنوان «مالم ‌یُشاهِد!» در شهر بغداد به نمایش درآمده بود، اینک در قالب روایتی مستقل توسط خانه عکاسان ایران در تهران به نمایش گذاشته خواهد شد.

آثار این نمایشگاه به بازنمایی لحظاتی از زیست روزمره کودکان و زنان در سرزمین فلسطین می‌پردازد؛ سوژه‌هایی که تجربه زیسته آنان در کوران جنگ، ابعادی فراتر از بازتاب‌های متداول رسانه‌ای و خبری دارد.

ابوحمده در این مجموعه، با اتخاذ رویکردی اجتماعی به ثبت پیامدها و اثرات جنگ بر حیات زنان و کودکان پرداخته و کوشیده است از میان انبوه تصاویر بمباران و تخریب، لایه‌های پنهان‌مانده انسانی در غزه را به تصویر بکشد.

نمایشگاه عکس «آنچه دیده نشد!»، تا ۱۵ آبان‌ ادامه دارد و علاقه‌مندان می‌توانند همه روزه از شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۹ تا ۱۹ و روزهای پنجشنبه و جمعه از ساعت ۱۴ تا ۱۹ از این آثار بازدید کنند.