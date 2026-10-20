اعلام چرایی افزایش موارد سرخک در کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، قباد مرادی روز سه‌شنبه ۲۸ مهر ۱۴۰۵ در کارگاه کشوری «مروری بر مطالعات ارزیابی عملکرد برنامه ایمن‌سازی»، اظهار داشت: واکسیناسیون خدمتی است که بدون تبعیض و با پوشش گروه‌های مختلف اجتماعی، از جمله جمعیت‌های شهری و روستایی، ارائه می‌شود و تأثیر چشمگیری در پیشگیری از بیماری‌ها داشته است.

وی با اشاره به موفقیت برنامه ایمن‌سازی کشور در کنترل بیماری فلج اطفال افزود: کاهش چشمگیر موارد این بیماری و ثبت نشدن موارد بومی آن در کشور طی سال‌های گذشته، نشان‌دهنده اثربخشی برنامه‌های واکسیناسیون و تلاش مستمر کارکنان حوزه بهداشت است.

رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت، با قدردانی از کارشناسان ایمن‌سازی و زنجیره سرد واکسن در دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور گفت: کارکنان این حوزه با مسئولیت‌پذیری و ازخودگذشتگی، حتی در شرایط دشوار و هنگام بروز مشکلاتی مانند قطعی برق، برای حفظ کیفیت واکسن‌ها و استمرار ارائه خدمات تلاش می‌کنند که این اقدامات شایسته قدردانی است.

مرادی، تداوم خدمات واکسیناسیون در شرایط بحرانی را یکی از شاخص‌های مهم تاب‌آوری نظام سلامت دانست و افزود: با وجود دشواری‌های ناشی از بحران‌ها و محدودیت‌های موجود، استمرار ارائه خدمات ایمن‌سازی نشان داد که نظام سلامت کشور ظرفیت قابل توجهی برای حفظ خدمات حیاتی دارد.

وی با تأکید بر ضرورت تقویت رویکرد پژوهش‌ محور در نظام سلامت اظهار داشت: وظیفه مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر تنها ارائه خدمات نیست، بلکه دیده‌بانی، شناسایی روندهای بیماری‌ها، تحلیل داده‌ها و پیش‌بینی تهدیدهای سلامت نیز از مسئولیت‌های مهم این مجموعه به شمار می‌رود؛ مسئولیت‌هایی که برای انجام مؤثر آن‌ها باید از پژوهش‌های کاربردی و شواهد علمی بهره گرفت.

رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت، با اشاره به مطالعات انجام‌ شده درباره افزایش موارد سرخک در سال‌های اخیر گفت: برای بررسی علت این روند، فرضیه‌های مختلفی از جمله تغییر در نظام مراقبت و گزارش‌دهی، کاهش اثربخشی واکسن، اختلال در اجرای برنامه واکسیناسیون و افزایش جمعیت‌های حساس مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: نتایج بررسی‌ها نشان داد افزایش جمعیت‌های حساس به بیماری و تجمع افراد مستعد در برخی زیرگروه‌های جمعیتی، از عوامل مهم و محتمل در افزایش موارد سرخک است؛ موضوعی که ضرورت شناسایی مناطق پرخطر، تقویت پوشش واکسیناسیون و تداوم مراقبت‌های بیماری را نشان می‌دهد.

مرادی با اشاره به اجرای برنامه واکسیناسیون تکمیلی در استان‌های دارای بیشترین موارد سرخک ادامه داد: تصمیم‌گیری درباره مداخلات بهداشتی باید بر اساس یافته‌های علمی و ارزیابی دقیق شرایط انجام شود تا منابع و ظرفیت‌های نظام سلامت به شکل مؤثرتری به کار گرفته شوند.

وی همچنین از توسعه همکاری‌های مشترک میان مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر، مراکز تحقیقاتی و پژوهشگران کشور خبر داد و گفت: شناسایی پرسش‌های مهم حوزه سلامت و تبدیل آن‌ها به طرح‌های پژوهشی، زمینه پاسخ‌گویی علمی به چالش‌هایی مانند افزایش موارد سیاه‌سرفه و بررسی وضعیت برخی بیماری‌های عفونی را فراهم می‌کند.

رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت، طراحی برنامه راهبردی ایمن‌سازی کشور، اولویت‌بندی واکسن‌های جدید، ارزیابی پوشش واکسیناسیون، بررسی آگاهی و نگرش کارکنان سلامت و ارزیابی عملکرد برنامه‌های واکسیناسیون را از جمله محورهای مطالعاتی این حوزه برشمرد و بر ضرورت استفاده از نتایج این پژوهش‌ها در سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی‌های اجرایی تأکید کرد.

مرادی خاطرنشان کرد: نظام سلامت باید با استفاده از شواهد علمی، نگرش و رفتار جامعه را به‌صورت مستمر ارزیابی کند، مناطق پرخطر را شناسایی کند و با برنامه‌ریزی هدفمند، از تضعیف دستاوردهای واکسیناسیون جلوگیری کند.

وی با تأکید بر اینکه تصمیم‌های حوزه سلامت باید بر پایه شواهد معتبر اتخاذ شوند، ابراز امیدواری کرد: نتایج مطالعات ارائه‌شده در این کارگاه، به ارتقای کیفیت برنامه‌های ایمن‌سازی و تقویت نظام مراقبت بیماری‌های واگیر در کشور کمک کند.