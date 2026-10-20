پیشرفت بیش از ۶۰ درصدی بیمارستان جایگزین شهدای هفتم تیر ری

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی یزدی‌خواه،شامگاه سه‌شنبه،در آیین تجلیل از پرستاران شهرستان ری در مجموعه فرهنگی ایوان ری، از پیشرفت فیزیکی بیش از ۶۰ درصدی پروژه بیمارستان جایگزین شهدای هفتم تیر در شهرستان ری خبر داد و اعلام کرد که پیگیری مسائل مالی، حقوقی و تجهیزاتی مراکز درمانی این شهرستان در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار دارد.

یزدی‌خواه ، با قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی کادر درمان بیمارستان‌های آیت‌الله فیروزآبادی و شهدای هفتم تیر اظهار کرد: مجلس شورای اسلامی آمادگی دارد برای رفع دغدغه‌های معیشتی و حرفه‌ای پرستاران از ظرفیت‌های قانونی خود استفاده کند.

وی با اشاره به برنامه‌ریزی برای حضور مسئولان وزارت بهداشت در مراکز درمانی شهرستان ری افزود: از معاون پشتیبانی و معاون پارلمانی وزارت بهداشت برای بازدید از بیمارستان آموزشی رازی و بیمارستان‌های فیروزآبادی و شهدای هفتم تیر دعوت شده است. به گفته وی، این بازدید که با تأخیر مواجه شده، قرار است طی هفته‌های آینده انجام شود تا مسائل مالی، حقوقی و نیازهای تجهیزاتی این مراکز به‌صورت میدانی بررسی شود.

رئیس مجمع نمایندگان استان تهران درباره روند اجرای پروژه بیمارستان جایگزین شهدای هفتم تیر نیز توضیح داد: این طرح تاکنون بیش از ۶۰ تا ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و به مرحله نازک‌کاری رسیده است.

یزدی‌خواه با اشاره به آثار اجرای طرح‌های بیمارستانی بر ظرفیت درمانی شهرستان ری ادامه داد: بیمارستان جدید شهدای هفتم تیر در کنار مجتمع بیمارستانی فیروزآبادی می‌تواند به افزایش سرانه تخت‌های بیمارستانی منطقه کمک کند.

وی همچنین از پیگیری احداث بیمارستان جایگزین ۳۷۰ تخت‌خوابی و بیمارستان ۵۰۰ تخت‌خوابی در سایت رازی با همکاری وزارت راه و شهرسازی خبر داد و تأکید کرد که این پروژه‌ها با جدیت دنبال می‌شوند.

رئیس مجمع نمایندگان استان تهران در پایان با تأکید بر اهمیت حرفه پرستاری در حفظ سلامت شهروندان، از خدمات و تلاش‌های کادر درمان و مدافعان سلامت قدردانی کرد.