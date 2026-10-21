گزارش «دارو» روی میز قالیباف

به گزارش خبرگزاری مهر، با توجه به مسائل و مشکلات حوزه سلامت در بازار دارو و تجهیزات پزشکی، روز گذشته وزیر بهداشت و مدیران سازمان غذا و دارو به همراه رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، جلسه ای را با رئیس مجلس شورای اسلامی برگزار کردند و طی آن، گزارشی از حوزه سلامت کشور ارائه دادند.

محمدرضا ظفرقندی وزیر بهداشت، گفت: ما در مجموعه وزارت بهداشت، به‌طور مرتب تمرین‌ها و آمادگی‌ها را برای شرایطی که هر آن ممکن است در کشور پیش بیاید، مرور می‌کنیم و پیش‌تر نیز دستورالعمل‌ها و تمرین‌های لازم در حوزه جنگ انجام شده است.

وی در تشریح وضعیت دارو و تجهیزات پزشکی نیز افزود: در حوزه دارو و تجهیزات، موضوع مهم، تاب‌آوری کشور برای کاهش کمبودها و مدیریت قیمت‌ها با بیمه است و مدیریت این بخش یکی از اهداف اصلی ما است.

گلایه های رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس

حسینعلی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با هشدار جدی نسبت به وضعیت نامناسب دارو و تجهیزات پزشکی در کشور گفت: ما تحریم هستیم و همه این را می‌دانیم، اما مشکل فقط تحریم نیست.

وی افزود: ارز داده شده است، ولی متأسفانه مقدار زیادی از مشکلات به مدیریت‌ها و «تضاد منافع» برمی‌گردد. باید از وزیر بهداشت برای تلاش‌هایش در دوران جنگ تشکر کنم، اما در حوزه دارو، غذا و تجهیزات پزشکی، متأسفانه شاهد تضاد منافع هستیم.

شهریاری با اشاره به افزایش شدید قیمت تجهیزات ضروری پزشکی با بیان این که نمی‌توانیم با دستگاه‌های ۱۰ تا ۲۰ سال پیش کشور را اداره کنیم، گفت: قبلاً خیرین با یک میلیارد تومان یک دستگاه MRI می‌خریدند اما الان فقط یک قطعه کوچکی از آن دستگاه، ۸ میلیارد وقیمت کل دستگاه ۱۸۰ میلیارد تومان است؛ کدام دانشگاه و با کدام بودجه می‌تواند این هزینه را پرداخت کند.

وی همچنین گفت: صندوقی که برای تأمین مالی دارو برای بیماران خاص در نظر گرفته شده، شاید تنها ۱۰ درصد نیاز این بیماران را پوشش دهد، در حالی که قیمت داروها به قدری افزایش یافته که بیماران سرطانی نمی‌تواند هزینه آن را بپردازد و برخی حتی درمان خود را رها کرده‌اند و حتی بیماران دیابتی نیز با مشکل مواجه شده اند.

کمیته بررسی تأثیر مؤلفه‌ها بر قیمت دارو تشکیل شود

سیدجلیل میرمحمدی میبدی، عضو هیات رئیسه مجلس با اشاره به مشکلات واردات مواده اولیه و ماده موثره دارو از هند، چین و روسیه در شرایط محاصره هوایی، خواستار ورود دیپلماسی کشور برای تأمین این اقلام شد.

وی با انتقاد از عدم شفافیت در توجیه افزایش قیمت دارو و کمبودسازی عمدی برخی اقلام با هدف گران‌سازی، پیشنهاد تشکیل کمیته‌ای برای بررسی جزئیات تأثیر مؤلفه‌های قیمتی بر قیمت تمام شده دارو، ظرف کمتر از یک هفته را مطرح کرد.

میرمحمدی میبدی تاکید کرد: در حوزه سلامت هیچ خلأ قانونی نداریم و هر آنچه در این حوزه از طرف دولت خواسته شده، انجام داده‌ایم و در بودجه نیز پیگیری شده است.

گزارش رئیس سازمان غذا و دارو

مهدی پیرصالحی، رئیس سازمان غذا و دارو نیز با اشاره به اینکه ۱۷ هزار قلم دارو و بیش از ۵۵ هزار تجهیزات پزشکی در کشور وجود دارد که حمل‌ونقل، ماده اولیه و اقلام جانبی بر قیمت آنها اثر می‌گذارد، گفت: قیمت دارو را ما افزایش نمی‌دهیم، بلکه ارز قیمت را بالا می‌برد و در کمیته قیمت‌گذاری با حضور نمایندگان مجلس، قیمت‌ها به‌شدت کنترل می‌شود.

وی تاکید کرد: برای بسیاری از داروهای خارجی، مشابه داخلی با کیفیت بالا تولید می شود که با قیمت بسیار کمتر از مشابه خارجی به وفور موجود است اما متاسفانه برخی فقط به دنبال تهیه دارو از برندهای غیرایرانی هستند. در این بخش افزایش قیمت ارز باعث افزایش شدید قیمت این داروها می شود، در حالی که داروی ایرانی با قیمت کمتر در بازار موجود است.

پیرصالحی با اشاره به نحوه قیمت گذاری دارو، گفت: کمیسیون قیمت‌گذاری وجود دارد که مصوب مجلس است و من رئیس آن هستم؛ مدیرکل دارو، نماینده وزارت صمت و دبیر شورای عالی بیمه و یک نماینده از مجلس در این کمیسیون حضور دارند. در این کمیته تمام اسناد و مدارک شرکت های وارد کننده دارو ارائه و در سامانه قیمت‌گذاری، قیمت اعلام می‌شود. با این روش قیمت به‌ شدت تحت کنترل بوده و برای همه کشور این یکسان است اما وقتی قیمت ارز افزایش می یاد، قیمت دارو نیز خود به خود بالا می رود.