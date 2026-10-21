شروع ترافیک صبحگاهی در معابر پایتخت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز جامع اطلاع رسانی برخط، سرهنگ فیروز کشیر، با اشاره به وضعیت ترافیک معابر و بزرگراه های شهر تهران گفت: در مسیر غرب به شرق بزرگراه شهید همت از جنت آباد تا اشرفی اصفهانی، بزرگراه لشگری از تهرانسر تا فرودگاه مهرآبادبزرگراه حکیم از شقایق تا پل شیخ فضل الله نوری، بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی از سردار جنگل تا بلوار فرحزادی و در ادامه از شیخ فضل الله نوری تا خیابان گاندی شاهد بار ترافیک پر حجم و سنگینی هستیم.

وی افزود: در مسیر شرق به غرب بزرگراه شهید بابایی از بلوار هنگام تا پل امام علی (ع)، بزرگراه صدراز بلوار کامرانیه تا مدرس و بزرگراه شهید سلیمانی از امام علی (ع) تا پل سید خندان ترافیک پرحجم و سنگین است.

سرهنگ کشیر گفت: بار ترافیک در مسیر جنوب به شمال بزرگراه شیخ فضل الله نوری از پل جناح تا قبل از پل جلال آل احمد، بزرگراه نواب صفوی از ۹ دی تا تونل توحید، بزرگراه آیت الله سعیدی از یافت آباد تا خیابان هاشمی و بزرگراه امام علی (ع) از بزرگراه شهید رئیسی تا بزرگراه شهید محلاتی نیز پرحجم و سنگین است.

وی در ادامه به جزئیات یک حادثه تصادف پرداخت و افزود: حوالی ساعت ۱۸ روز گذشته در موقعیت خیابان کوهستان خیابان طاهرخانی، یک دستگاه سواری سمند با ۴ وسیله پارک شده پراید، پژو۲۰۶، رانا و سانگ یانگ برخورد کرده که منجر به خسارت شده است.

سرهنگ کشیر گفت: جزئیات بیشتر وقوع این تصادف ۵ وسیله ای در دست بررسی کارشناسان قرار دارد.

وی در پایان توصیه کرد: رانندگان با حفظ تمرکز و توجه کامل به مسیر حرکت، رعایت سرعت مطمئنه و کنترل به‌ موقع خودرو به ‌ویژه هنگام عبور از معابر دارای خودروهای پارک‌ شده می‌توانند از برخوردهای زنجیره‌ای و خسارت به وسایل نقلیه دیگر پیشگیری کنند چرا که بی‌ احتیاطی و ناتوانی در کنترل خودرو خسارت‌های مالی زیادی را به دنبال خواهد داشت.