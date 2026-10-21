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۲۹ مهر ۱۴۰۵، ۹:۰۱

بازی‌های پاراآسیایی ۲۰۲۶ - ناگویا

تیم دونفره پارادوچرخه سواری به خط پایان نرسید

تیم دونفره پارادوچرخه سواری به خط پایان نرسید

تیم دو نفره محمد دلیر و رضا رشنو موفق به عبور از خط پایان رقابت های دوچرخه سواری تایل تریل جاده ای نشد.

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات پارادوچرخه سواری در بازی های پاراآسیایی امروز (چهارشنبه ۲۹ مهر) با برگزاری رقابت های تایل تریل جاده در کلاس B دنبال شد.

تیم دو نفره محمد دلیر و رضا رشنو در این بخش از مسابقات حضور داشت اما موفق به عبور از خط پایان نشد.

این رقابت در مسیر پنج کیلومتری مرکز ورزش‌های دوچرخه‌سواری ژاپن برگزار شد و تیم‌های قزاقستان با کسب رتبه‌های اول و دوم، مدال‌های طلا و نقره را از آن خود کردند و تیم اندونزی در جایگاه سوم ایستاد و صاحب مدال برنز شد.

این تیم روز گذشته در بهش پیست مدال برنز گرفت.

کد مطلب 6984770

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