تیم دونفره پارادوچرخه سواری به خط پایان نرسید

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات پارادوچرخه سواری در بازی های پاراآسیایی امروز (چهارشنبه ۲۹ مهر) با برگزاری رقابت های تایل تریل جاده در کلاس B دنبال شد.

تیم دو نفره محمد دلیر و رضا رشنو در این بخش از مسابقات حضور داشت اما موفق به عبور از خط پایان نشد.

این رقابت در مسیر پنج کیلومتری مرکز ورزش‌های دوچرخه‌سواری ژاپن برگزار شد و تیم‌های قزاقستان با کسب رتبه‌های اول و دوم، مدال‌های طلا و نقره را از آن خود کردند و تیم اندونزی در جایگاه سوم ایستاد و صاحب مدال برنز شد.

این تیم روز گذشته در بهش پیست مدال برنز گرفت.