چمسورکی از رسیدن به مدال برنز بازماند

به گزارش خبرنگار مهر، رومینا چمسورکی در نخستین مبارزه خود در وزن ۶۵+ کیلوگرم به مصاف مرضیه نصراللهی، دیگر نماینده کشورمان در این وزن، رفت و با نتیجه ۲ بر یک شکست خورد و به گروه شانس مجدد راه یافت.

چمسورکی در این مرحله ابتدا «دائولتشینا» از قزاقستان را شکست داد و سپس در دیدار رده‌بندی مقابل «کاسیمووا» از ازبکستان در دو راند باخت و موفق به کسب مدال نشد.

تیم ملی پاراتکواندو ایران تا اینجای کار توسط امیرمحمد حقیقت‌شناس و آیلار جامی دو مدال طلا، زهرا رحیمی یک مدال نقره، پریماه تورانی، محمدطاها حسن‌پور، سعید صادقیان‌پور، مریم عبدالله‌پور، مهدی پوررهنما و مرضیه نصراللهی شش مدال برنز کسب کرده است. رزا ابراهیمی و رومینا چمسورکی هم در کسب مدال توفیقی نداشتند.