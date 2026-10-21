  1. ورزش
  2. ورزش های رزمی
۲۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۳۶

بازیهای پاراآسیایی ۲۰۲۶- ناگویا

تیم ملی پاراتکواندوی ایران قهرمان شد

تیم ملی پاراتکواندوی ایران قهرمان شد

در پایان رقابت‌های پاراتکواندو، تیم ملی ایران با کسب ۱۱ مدال طلا، نقره و برنز، عنوان قهرمانی را از آن خود کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های پاراتکواندو در پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی ۲۰۲۶ ناگویا، روز دوشنبه ۲۷ مهرماه با حضور ۸۳ ورزشکار از ۱۸ کشور آغاز شد. در نهایت، تیم ملی ایران با کسب چهار مدال طلا، یک مدال نقره و ۶ مدال برنز، بالاتر از تمامی تیم‌ها در جایگاه نخست ایستاد.

چین با کسب دو مدال طلا، دو نقره و دو برنز در جایگاه دوم و مغولستان با دو طلا و یک برنز در رتبه سوم قرار گرفتند.

در این رقابت‌ها، امیرمحمد حقیقت‌شناس، آیلار جامی، علیرضا بخت و حامد حق‌شناس چهار مدال طلا را به دست آوردند. زهرا رحیمی یک مدال نقره و پریماه تورانی، محمدطاها حسن‌پور، سعید صادقیان‌پور، مریم عبدالله‌پور، مهدی پوررهنما و مرضیه نصراللهی هر کدام یک مدال برنز کسب کردند.

رومینا چمسورکی و رزا ابراهیمی نیز در این دوره از رقابت‌ها موفق به کسب مدال نشدند.

تیم ملی پاراتکواندو ایران قهرمان شد

کد مطلب 6985255

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها