تیم ملی پاراتکواندوی ایران قهرمان شد

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های پاراتکواندو در پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی ۲۰۲۶ ناگویا، روز دوشنبه ۲۷ مهرماه با حضور ۸۳ ورزشکار از ۱۸ کشور آغاز شد. در نهایت، تیم ملی ایران با کسب چهار مدال طلا، یک مدال نقره و ۶ مدال برنز، بالاتر از تمامی تیم‌ها در جایگاه نخست ایستاد.

چین با کسب دو مدال طلا، دو نقره و دو برنز در جایگاه دوم و مغولستان با دو طلا و یک برنز در رتبه سوم قرار گرفتند.

در این رقابت‌ها، امیرمحمد حقیقت‌شناس، آیلار جامی، علیرضا بخت و حامد حق‌شناس چهار مدال طلا را به دست آوردند. زهرا رحیمی یک مدال نقره و پریماه تورانی، محمدطاها حسن‌پور، سعید صادقیان‌پور، مریم عبدالله‌پور، مهدی پوررهنما و مرضیه نصراللهی هر کدام یک مدال برنز کسب کردند.

رومینا چمسورکی و رزا ابراهیمی نیز در این دوره از رقابت‌ها موفق به کسب مدال نشدند.