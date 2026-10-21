پلمب ۷ واحد صنفی متخلف در لرستان

به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای برخورد با تخلفات صنفی و اجرای احکام صادرشده، هفت واحد صنفی متخلف در جریان گشت مشترک اداره اجرای احکام تعزیرات حکومتی استان لرستان و عوامل نیروی انتظامی پلمب شدند.

بر اساس اعلام روابط عمومی تعزیرات حکومتی استان لرستان، این عملیات ساعت ۶ صبح روز ۲۹ مهرماه ۱۴۰۵ با حضور عوامل اداره اجرای احکام و نیروی انتظامی و با هدف برخورد با تخلفات صنفی انجام شد.

هفت واحد صنفی در لرستان پلمب شد

در جریان این عملیات، هفت واحد صنفی در رسته‌های مختلف شغلی پلمب و از ادامه فعالیت آن‌ها جلوگیری شد.

واحدهای پلمب‌شده شامل یک واحد خشکشویی، یک واحد آهن‌فروشی، سه فروشگاه مواد غذایی، یک واحد پیرایش مردانه و یک کافی‌نت بوده است.

این اقدام در چارچوب اجرای احکام و برخورد با تخلفات صنفی انجام شده و پرونده واحدهای متخلف برای طی مراحل قانونی به مراجع ذی‌صلاح ارجاع شده است.

تداوم برخورد با تخلفات صنفی

بر اساس این گزارش، گشت مشترک اداره اجرای احکام تعزیرات حکومتی و نیروی انتظامی با هدف اجرای احکام و مقابله با تخلفات صنفی برگزار شده است.

در این عملیات، مجموعاً هفت واحد صنفی پلمب شد و رسیدگی به پرونده متخلفان برای پیگیری مراحل قانونی در دستور کار قرار گرفت.