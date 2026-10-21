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۲۹ مهر ۱۴۰۵، ۲۳:۱۱

سه متخلف شکار و صید در شهرستان گناوه دستگیر شدند

سه متخلف شکار و صید در شهرستان گناوه دستگیر شدند

بوشهر- رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان گناوه، از دستگیری سه متخلف شکار و صید توسط یگان حفاظت این اداره با همکاری یگان حفاظت محیط زیست استان بوشهر و پاسگاه محیط‌بانی حله خبر داد.

زینت اسماعیلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای حفاظت از حیات‌وحش و مقابله با شکار غیرمجاز، سه متخلف صید و شکار غیر مجاز در شهرستان شناسایی و دستگیر شدند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان گناوه افزود: در جریان این عملیات، یک قبضه اسلحه گلوله‌زنی، یک قبضه سلاح PCP، سایر ادوات شکار و ۱۳ قطعه پرنده تیهو از افراد دستگیر شده کشف و ضبط شد.

اسماعیلی با تأکید بر اهمیت حفاظت از گونه‌های جانوری و نقش آن‌ها در حفظ تعادل اکوسیستم، افزود: شکار غیرمجاز تهدیدی برای تنوع زیستی و بقای گونه‌های حیات‌وحش است و برخورد قانونی با متخلفان در دستور کار این اداره قرار دارد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: متخلفان پس از تشکیل پرونده، به مراجع قضایی معرفی شدند.

کد مطلب 6985886

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