سه متخلف شکار و صید در شهرستان گناوه دستگیر شدند

زینت اسماعیلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای حفاظت از حیات‌وحش و مقابله با شکار غیرمجاز، سه متخلف صید و شکار غیر مجاز در شهرستان شناسایی و دستگیر شدند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان گناوه افزود: در جریان این عملیات، یک قبضه اسلحه گلوله‌زنی، یک قبضه سلاح PCP، سایر ادوات شکار و ۱۳ قطعه پرنده تیهو از افراد دستگیر شده کشف و ضبط شد.

اسماعیلی با تأکید بر اهمیت حفاظت از گونه‌های جانوری و نقش آن‌ها در حفظ تعادل اکوسیستم، افزود: شکار غیرمجاز تهدیدی برای تنوع زیستی و بقای گونه‌های حیات‌وحش است و برخورد قانونی با متخلفان در دستور کار این اداره قرار دارد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: متخلفان پس از تشکیل پرونده، به مراجع قضایی معرفی شدند.