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۳۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۴۷

دستگیری مخل نظام ارزی کشور در ارومیه؛۱.۲۰۰میلیون یورو عدم رفع تعهد ارز

دستگیری مخل نظام ارزی کشور در ارومیه؛۱.۲۰۰میلیون یورو عدم رفع تعهد ارز

ارومیه - رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی از دستگیری متهم مخل نظام ارزی کشور در ارومیه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد علینژاد در این زمینه اظهار کرد: متهم برابر جرم اعلامی تعهدات ارزی خود به میزان یک میلیون و دویست هزار یورو را رفع تعهد نکرده و تحت تعقیب قرار گرفته است.

وی افزود: عمل متهم مزبور مصداق بارز اخلال در نظام ارزی کشور است که بدین جهت با تشکیل پرونده قضایی تحت تعقیب قرار گرفت.

رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی اضافه کرد: متهم اصلی این پرونده با هماهنگی‌های قضایی و اشراف اطلاعاتی و اقدامات فنی پلیسی در ارومیه دستگیر و تحت قرار بازپرس رسیدگی کننده قرار گرفت.

علینژاد گفت: متهم مزبور از طریق دادسرای تهران تحت تعقیب بود که با اعطای نیابت قضایی سراسری، با اقدامات موثر قضایی و اقدامات فنی و تخصصی پلیس امنیت اقتصادی، شناسایی، جلب و با دستور بازپرس دادسرای ارومیه به دادسرای تهران اعزام شد.

کد مطلب 6986147

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