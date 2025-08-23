به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرحمن مرادزاده از دستگیری متخلفین شکار شبانه در منطقه حفاظت‌شده شاهزاده ابراهیم تنگ باهوش با همکاری مشترک یگان‌های حفاظت محیط زیست خبر داد و تأکید کرد: در عملیاتی هماهنگ بین یگان‌های حفاظت محیط زیست شهرستان‌های تنگستان، دشتستان و پاسگاه محیط‌بان منطقه حفاظت‌شده کوه بیرمی (خاییز)، متخلفان شکار غیرمجاز که شبانه وارد منطقه حفاظت‌شده شاهزاده ابراهیم تنگ باهوش شده بودند، بامداد امروز دستگیر شدند.

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر افزود: این عملیات با هدایت فرماندهی یگان حفاظت محیط زیست استان بوشهر انجام پذیرفت.

مرادزاده با اشاره به جزئیات دستگیری شکارچیان غیرمجاز خاطرنشان کرد: متخلفان با استفاده از نورافکن و سلاح گرم قصد شکار حیات‌وحش را داشتند که با هوشیاری محیط‌بانان در حین ارتکاب جرم دستگیر شدند.

وی بیان کرد: در بازرسی از متهمان، یک قبضه اسلحه گلوله‌زنی ۳۰۸ و لاشه یک رأس میش وحشی گونه حفاظت و حمایت شده کشف و ضبط شد.

وی با تأکید بر برخورد قاطع با متخلفان بیان کرد: متخلفان پس از تشکیل پرونده به مراجع قضائی معرفی شدند و محیط‌بانان با هرگونه تخلف زیست‌محیطی، به‌ویژه در مناطق تحت حفاظت، برخورد قانونی و قاطع خواهند داشت.

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر از شهروندان خواست در صورت مشاهده فعالیت‌های مشکوک، مراتب را به مراجع ذی‌ربط گزارش دهند.

وی بیان کرد: منطقه حفاظت شده شاهزاده ابراهیم تنگ باهوش به عنوان یکی از زیستگاه‌های مهم و ارزشمند حیات‌وحش نادر و کمیاب استان بوشهر شناخته می‌شود و همواره تحت حفاظت ویژه یگان‌های محیط زیست قرار دارد، هرگونه تجاوز به حریم این منطقه با پاسخ قاطع مواجه خواهد شد.