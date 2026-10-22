به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ددلاین، تام کروز پنجاه و دومین جایزه دستاورد یک عمر موسسه فیلم آمریکا را دریافت خواهد کرد و در فهرستی جای می‌گیرد که شامل بزرگان هالیوود از بت دیویس و گریگوری پک گرفته تا مریل استریپ و فرانسیس فورد کاپولا می‌شود.

هیئت امنای موسسه فیلم آمریکا با اعلام این خبر از این جایزه به عنوان «بالاترین افتخار برای یک حرفه‌ای سینما» یاد کرد.

کاتلین کندی رئیس هیئت امنای موسسه فیلم آمریکا تام کروز را یک نماد جهانی خواند و گفت: او به عنوان بازیگر و تهیه‌کننده، تعهد فوق‌العاده‌ای به هر کاری که انجام می‌دهد، دارد. چیزی که من به ویژه تحسین می‌کنم، اعتقاد عمیق او به فیلم‌ها و توانایی آثارش در گرد آوردن مردم است. این شور و اشتیاق او را به سفیری فوق‌العاده برای فیلم آمریکایی در سراسر جهان بدل کرده است.

کروز ۳ بار نامزدی جایزه اسکار را کسب کرده است و فیلم‌هایش نزدیک به ۱۳ میلیارد دلار در گیشه جهانی فروش داشته‌اند که «تاپ گان»، مجموعه «مأموریت غیرممکن»، «متولد چهارم ژوئیه» و «جری مگوایر» از جمله آنها بوده‌اند. «دیگِر» ساخته الخاندرو گونزالس ایناریتو جدیدترین فیلم اوست که منتقدان را به ۲ قطب مخالف و موافق تقسیم کرده است.

کروز پیش از این جایزه جشنواره فیلم کن، انجمن تهیه‌کنندگان آمریکا، شوالیه لژیون دونوآر فرانسه، جایزه مرد سال هاروارد، جایزه جان هیوستون از بنیاد حقوق هنرمندان، جایزه بشردوستانه سیمون ویزنتال، جایزه نماد سرگرمی و ... را دریافت کرده و سال ۲۰۲۵ با جایزه اسکار افتخاری تجلیل شد.

از دریافت‌کنندگان اخیر جایزه یک عمر دستاورد هنری AFI ادی مورفی، فرانسیس فورد کاپولا، نیکول کیدمن، جولی اندروز، دنزل واشنگتن، جورج کلونی و دایان کیتون هستند. این جایزه اولین بار با اهدا به جان فورد کارگردان در سال ۱۹۷۳ کارش را شروع کرد.

این جایزه در مراسم بزرگداشتی که در تئاتر دالبی لس‌آنجلس در روز شنبه، ۲۴ آوریل ۲۰۲۷ برگزار می شود، به کروز اهدا خواهد شد.