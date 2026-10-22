مبادلات تجاری ایران و روسیه ظرفیت رسیدن به ۱۰ میلیارد دلار را دارد

به گزارش خبرنگار مهر، تیمور پورحیدری ظهر پنجشنبه در نخستین اجلاس توسعه ایران و روسیه با تبریک ۲۹ مهرماه، روز ملی صادرات، از تلاش‌های فعالان عرصه تجارت استان قدردانی کرد و اظهار کرد: حجم مبادلات تجاری ایران و روسیه با برنامه‌ریزی دقیق و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود، قابلیت افزایش به حداقل ۱۰ میلیارد دلار را دارد.

وی با اشاره به دستاوردهای نخستین اجلاس ایران و روسیه با حضور مقامات دو کشور افزود: یکی از مهم‌ترین نتایج این اجلاس، توافق برای تشکیل «کمیته داوری تجاری مشترک» در پنل تخصصی روند تجاری گیلان و آستراخان بود که می‌تواند با صیانت از حقوق بازرگانان، زمینه اطمینان بیشتر در فعالیت‌های تجاری دو طرف را فراهم کند.

ایجاد میز تجاری گیلان و آستراخان

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت گیلان، ایجاد «میز تجاری گیلان و آستراخان» و طراحی سازوکار ارتباطی میان بنگاه‌های اقتصادی دو طرف را از دیگر مصوبات این اجلاس برشمرد و گفت: با راه‌اندازی این میز در اتاق بازرگانی استان گیلان و با مدیریت مرکز آموزش بازرگانی استان، زمینه ایجاد بانک اطلاعاتی فرصت‌های تجاری، شناسایی شرکت‌های متقاضی همکاری و احصای نیازهای وارداتی و صادراتی فراهم می‌شود.

پورحیدری ادامه داد: تدوین پروتکل اولیه برای ارزیابی صلاحیت و اعتبار تجاری طرف‌های معرفی‌شده نیز از جمله اقداماتی است که می‌تواند روند فعالیت بازرگانان و علاقه‌مندان به حضور در بازار روسیه را تسهیل کند.

وی با تأکید بر عزم گیلان برای توسعه مبادلات تجاری با کشورهای همسایه حوزه خزر، به‌ویژه روسیه، تصریح کرد: حجم مبادلات تجاری برخی کشورهای منطقه مانند ترکیه با روسیه به‌مراتب بیشتر از مبادلات ایران و روسیه است و حتی از ۵۰ میلیارد دلار در سال فراتر می‌رود؛ ظرفیتی که ضرورت برنامه‌ریزی برای توسعه روابط اقتصادی با این کشور را دوچندان می‌کند.

راه‌اندازی مرکز اعتبارسنجی شرکت‌های تجاری ایران و روسیه

دبیر کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی گیلان، ایجاد «مرکز اعتبارسنجی شرکت‌های تجاری» برای واردکنندگان و صادرکنندگان ایرانی و روسی را از دیگر تصمیمات این اجلاس عنوان کرد و گفت: این مرکز با مشارکت اتاق بازرگانی، مرکز آموزش بازرگانی و مرکز NCC روسیه، به‌عنوان مرکز توسعه هماهنگی‌ها و همکاری‌های تجاری بین‌المللی روسیه، فعالیت خواهد کرد.

وی افزود: موضوع راه‌اندازی این مرکز در کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی استان گیلان نیز مطرح و پیگیری می‌شود.

پورحیدری همچنین با اشاره به توافق برای ایجاد پنجره واحد گمرکی ایران و روسیه به‌صورت پایلوت در گمرکات گیلان و آستراخان بیان کرد: تشکیل «پنجره واحد تجاری مشترک» می‌تواند با کاهش مراحل اداری و بروکراسی، روند انجام امور تجاری و گمرکی فعالان اقتصادی دو طرف را تسریع کند.

وی تصریح کرد: مسئولیت پیگیری اجرای این طرح در استان گیلان بر عهده اداره‌کل گمرکات استان خواهد بود.

توافق برای تبادل کود و سم با محصولات کشاورزی گیلان

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت گیلان در ادامه از توافق با مدیران شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ایران برای اجرای یک طرح پایلوت در زمینه مبادلات کشاورزی با روسیه خبر داد و گفت: بر اساس این توافق، مقرر شده است با هماهنگی این اداره‌کل، واردات کود و سم از روسیه و تحویل آن به کشاورزان گیلانی در ازای صادرات محصولات کشاورزی استان مطابق با استانداردهای روسیه، بدون انتقال ارز در دستور کار قرار گیرد.

وی تأکید کرد: اجرای این طرح می‌تواند زمینه توسعه مبادلات دوجانبه در بخش کشاورزی و استفاده بیشتر از ظرفیت‌های صادراتی گیلان در بازار روسیه را فراهم کند.