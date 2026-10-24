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۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۵:۵۴

پورحیدری: صادرات گیلان در نیمه نخست سال ۱۰ درصد افزایش یافت

پورحیدری: صادرات گیلان در نیمه نخست سال ۱۰ درصد افزایش یافت

رشت- مدیرکل صنعت، معدن و تجارت گیلان از صادرات ۸۹۲ هزار تن کالا به ارزش ۴۰۴ میلیون دلار در نیمه نخست سال خبر داد و گفت: وزن صادرات در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۱۰ درصد افزایش یافته است.

به گزارش خبرنگار مهر، تیمور پورحیدری بعد از ظهر شنبه در نشست کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی استان گیلان که با حضور استاندار برگزار شد، اظهار کرد: توسعه تجارت با روسیه با محوریت گیلان و آستراخان در پنج محور اصلی شامل پیگیری تفاهمات پیشین، شناسایی ظرفیت‌های تجاری، رفع موانع مبادلات، آماده‌سازی هیأت تجاری و ایجاد سازوکار مستمر همکاری مورد بررسی قرار گرفت.

وی با اشاره به آمار گمرک گیلان افزود: وزن صادرات استان در نیمه نخست سال ۱۴۰۵ به ۸۹۲ هزار تن و ارزش آن به ۴۰۴ میلیون دلار رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، از نظر وزن ۱۰ درصد و از نظر ارزش ۶ درصد افزایش داشته است.

اعزام هیئت تجاری گیلان به آستراخان در بهمن‌ماه

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت گیلان با اشاره به مصوبات کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی استان بیان کرد: اعزام هیأت تجاری گیلان به آستراخان روسیه برای بهمن‌ماه ۱۴۰۵ برنامه‌ریزی شده است.

پورحیدری ادامه داد: این هیئت به ریاست استاندار گیلان و با هدف توسعه صادرات، شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری و برقراری ارتباط مستقیم میان فعالان اقتصادی دو طرف به روسیه اعزام خواهد شد.

وی با اشاره به برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای این سفر تجاری گفت: برگزاری نشست‌های تخصصی دوجانبه (B2B) و انجام مذاکرات مستقیم میان تجار گیلان و آستراخان از جمله برنامه‌های این هیأت است که می‌تواند زمینه توسعه همکاری‌های اقتصادی و تجاری را فراهم کند.

تصویب ۱۴ اقدام برای توسعه تجارت با روسیه

دبیر کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی گیلان با اشاره به برنامه‌های اجرایی مصوب در این نشست تصریح کرد: ۱۴ اقدام اولویت‌دار در قالب برنامه اقدام اجرایی برای توسعه روابط تجاری گیلان و آستراخان به تصویب رسیده است.

پورحیدری تدوین طرح میز تجاری گیلان و آستراخان، تشکیل کمیته داوری تجاری مشترک، رفع موانع تبادلات مالی، تهیه راهنمای الزامات استاندارد و ورود کالا به بازار روسیه و تدوین نقشه راه لجستیک تجارت را از جمله این اقدامات برشمرد.

وی بررسی ظرفیت‌های هوش مصنوعی در توسعه تجارت را از دیگر محورهای پیش‌بینی‌شده عنوان کرد و افزود: اجرای این برنامه‌ها با هدف تسهیل مبادلات تجاری، شناسایی فرصت‌های جدید اقتصادی و تقویت ارتباط میان فعالان اقتصادی گیلان و روسیه دنبال می‌شود.

کد مطلب 6988272

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