گیلان پیشران توسعه روابط تجاری ایران با منطقه ولگا و روسیه

به گزارش خبرنگار مهر، تیمور پورحیدری صبح چهارشنبه در نشست تخصصی با حضور مقامات ارشد اقتصادی و تجاری ایران و روسیه، با اشاره به ظرفیت‌های راهبردی استان در حوزه تجارت خارجی، اظهار کرد: تقویت صادرات غیرنفتی و توسعه روابط تجاری پایدار با بازار روسیه مورد تأکید است.

پورحیدری با اشاره به مأموریت گیلان به عنوان «استان معین و پیشران» در روابط اقتصادی با منطقه ولگا و آستراخان، اضافه کرد: ظرفیت‌های موجود در استان باید از سطح همکاری‌های مقطعی فراتر رفته و به روابط تجاری پایدار و مستمر میان فعالان اقتصادی دو کشور منجر شود.

تجارت ایران و روسیه به ۲.۴۷ میلیارد دلار رسید

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت گیلان با اشاره به آخرین وضعیت مبادلات تجاری ایران و روسیه افزود: حجم تجارت دو کشور در سال ۱۴۰۳ به حدود ۲ میلیارد و ۴۷۰ میلیون دلار رسیده و روسیه هم‌اکنون نهمین مقصد صادراتی و هفتمین مبدأ وارداتی جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شود.

وی با اشاره به ظرفیت‌های ایجادشده در حوزه مبادلات مالی و استفاده از ارزهای ملی بیان کرد: بیش از ۸۰ درصد تسویه‌های تجاری میان دو کشور با استفاده از ارزهای ملی، یعنی روبل و ریال، انجام می‌شود که این موضوع ظرفیت قابل توجهی برای افزایش و تسهیل مبادلات دوجانبه فراهم کرده است.

ظرفیت بنادر گیلان برای توسعه صادرات به روسیه

پورحیدری با تأکید بر موقعیت جغرافیایی و ظرفیت‌های لجستیکی گیلان تصریح کرد: شناسایی و رفع موانع تجاری در حوزه‌های گمرکی، بانکی، لجستیکی و مدیریت زنجیره تأمین از اولویت‌های مهم برای توسعه مناسبات اقتصادی با روسیه است.

وی ادامه داد: ظرفیت‌های بنادر گیلان به ویژه بندر انزلی و همچنین مسیر ولگا-خزر می‌تواند زمینه را برای توسعه صادرات محصولات کشاورزی و تولیدات صنعتی استان به بازارهای روسیه و منطقه ولگا فراهم کند.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت گیلان بر ضرورت تقویت دیپلماسی اقتصادی و افزایش تعامل میان بخش‌های دولتی و خصوصی تأکید کرد و گفت: اعزام هیأت‌های تجاری و ایجاد ارتباط مستقیم میان فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان گیلانی با بازارهای روسیه می‌تواند نقش مؤثری در توسعه صادرات و تثبیت جایگاه گیلان در مبادلات تجاری با این کشور داشته باشد.

در پایان این نشست، بر تقویت همکاری‌های اقتصادی، رفع موانع پیش‌روی تجارت، توسعه زیرساخت‌های لجستیکی و اعزام هیأت‌های تجاری با هدف پیوند دادن ظرفیت‌های تولیدی گیلان با بازارهای روسیه و منطقه ولگا تأکید شد.