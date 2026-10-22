به گزارش خبرنگار مهرعبدالکریم حسین‌زاده ظهر پنجشنبه در حاشیه سفر به اسفراین در جمع خبرنگاران اظهار کرد: رفع تنش آبی و تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز روستاها از اولویت‌های دولت است و اعتبارات پیش‌بینی‌شده در این بخش می‌تواند بخشی از مشکلات مناطق روستایی را برطرف کند.

وی همچنین با اشاره به حمایت از اشتغال و فعالیت‌های اقتصادی در مناطق روستایی، افزود: ۱۳۰ همت تسهیلات از محل صندوق پیشرفت و عدالت برای این بخش در نظر گرفته شده که سهم خراسان شمالی و دیگر استان‌ها نیز مشخص شده است.

معاون رئیس‌جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور خاطرنشان کرد: معاونت توسعه روستایی نیز حمایت از اشتغال زنان و ایجاد فرصت‌های اقتصادی در مناطق محروم و کم‌برخوردار را با استفاده از ظرفیت‌ها و مزیت‌های روستاها دنبال می‌کند.

حسین‌زاده تاکید کرد: روستاها از ظرفیت‌های متنوعی برای ایجاد اشتغال و درآمد برخوردارند و تلاش بر این است که با هدایت منابع و تسهیلات، این ظرفیت‌ها به فرصت‌های اقتصادی و اشتغال پایدار تبدیل شود.