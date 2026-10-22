به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ کامران حسنوند ظهر امروز پنج شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اجرای طرح ضربتی آرامش در شهرستان سلسله اظهار کرد: در راستای پاسخگویی به مطالبات شهروندان در زمینه مقابله با سرقت و پاکسازی نقاط آلوده، طرح ارتقای امنیت اجتماعی با محوریت برخورد با ناهنجاری‌ها طی ۴۸ ساعت گذشته در سطح شهرستان به اجرا درآمد.

کشف ۶ فقره سرقت و دستگیری سارقان

وی افزود: در جریان اجرای این طرح، مأموران انتظامی موفق شدند چهار سارق را دستگیر و شش فقره سرقت از جمله سرقت مغازه، مشاعات و محتویات خودرو را کشف کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان سلسله همچنین از جمع‌آوری هشت معتاد متجاهر از سطح شهر در جریان اجرای این طرح خبر داد و گفت: این اقدامات در راستای ارتقای امنیت اجتماعی و رسیدگی به مطالبات شهروندان انجام شده است.

توقیف ۲۰ وسیله نقلیه متخلف

حسنوند با اشاره به برخورد با تخلفات رانندگی در جریان اجرای طرح آرامش تصریح کرد: در این عملیات، ۱۲ دستگاه خودرو و هشت دستگاه موتورسیکلت متخلف نیز توقیف شدند.

وی با تأکید بر تداوم اقدامات پلیس برای مقابله با مخلان نظم و امنیت عمومی خاطرنشان کرد: پلیس با جدیت فعالیت‌های افراد برهم‌زننده نظم و امنیت را رصد می‌کند و اجرای چنین طرح‌هایی با هدف تضمین امنیت عمومی و افزایش احساس امنیت شهروندان با قاطعیت ادامه خواهد داشت.