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۳۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۱۶

جمع‌آوری ۸ معتاد متجاهر در سلسله

جمع‌آوری ۸ معتاد متجاهر در سلسله

سلسله- فرمانده انتظامی سلسله از جمع‌آوری هشت معتاد متجاهر در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ کامران حسنوند ظهر امروز پنج شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اجرای طرح ضربتی آرامش در شهرستان سلسله اظهار کرد: در راستای پاسخگویی به مطالبات شهروندان در زمینه مقابله با سرقت و پاکسازی نقاط آلوده، طرح ارتقای امنیت اجتماعی با محوریت برخورد با ناهنجاری‌ها طی ۴۸ ساعت گذشته در سطح شهرستان به اجرا درآمد.

کشف ۶ فقره سرقت و دستگیری سارقان

وی افزود: در جریان اجرای این طرح، مأموران انتظامی موفق شدند چهار سارق را دستگیر و شش فقره سرقت از جمله سرقت مغازه، مشاعات و محتویات خودرو را کشف کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان سلسله همچنین از جمع‌آوری هشت معتاد متجاهر از سطح شهر در جریان اجرای این طرح خبر داد و گفت: این اقدامات در راستای ارتقای امنیت اجتماعی و رسیدگی به مطالبات شهروندان انجام شده است.

توقیف ۲۰ وسیله نقلیه متخلف

حسنوند با اشاره به برخورد با تخلفات رانندگی در جریان اجرای طرح آرامش تصریح کرد: در این عملیات، ۱۲ دستگاه خودرو و هشت دستگاه موتورسیکلت متخلف نیز توقیف شدند.

وی با تأکید بر تداوم اقدامات پلیس برای مقابله با مخلان نظم و امنیت عمومی خاطرنشان کرد: پلیس با جدیت فعالیت‌های افراد برهم‌زننده نظم و امنیت را رصد می‌کند و اجرای چنین طرح‌هایی با هدف تضمین امنیت عمومی و افزایش احساس امنیت شهروندان با قاطعیت ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 6986451

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