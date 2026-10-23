خدمتکار سارق در کاشان دستگیر شد

سرهنگ حسین اردلانی در گفتگو با خبرنگار مهر از شناسایی و دستگیری سارقی خبر داد و اظهار کرد: این سارق در پوشش خدمتکار منزل، اقدام به سرقت اموال صاحبخانه می‌کرد.

وی ابراز کرد: در پی شکایت یکی از شهروندان مبنی بر سرقت اموال منزل، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس آگاهی شهرستان کاشان قرار گرفت.

فرمانده انتظامی کاشان افزود: کارآگاهان پلیس آگاهی با انجام اقدامات تخصصی و بررسی‌های لازم، موفق به شناسایی متهم شدند که به‌عنوان خدمتکار منزل مالباخته فعالیت داشت و از این موقعیت برای سرقت اموال سوءاستفاده می‌کرد.

وی تصریح کرد: پس از شناسایی متهم و با کسب دستور از مقام محترم قضایی، اقدامات لازم برای دستگیری وی انجام و متهم دستگیر شد.

سرهنگ اردلانی در پایان به شهروندان توصیه کرد: در انتخاب افراد برای انجام امور منزل، دقت و هوشیاری لازم را داشته باشند و با رعایت نکات پیشگیرانه، از اموال و دارایی‌های خود محافظت کنند.