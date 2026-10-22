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۳۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۴۵

دستگیری شکارچی غیرمجاز پیش از شکار در منطقه حفاظت‌شده البرز مرکزی

دستگیری شکارچی غیرمجاز پیش از شکار در منطقه حفاظت‌شده البرز مرکزی

شمیرانات- سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شمیرانات از شناسایی و دستگیری یک شکارچی غیرمجاز و کشف یک قبضه سلاح گلوله‌زنی به همراه چهار فشنگ خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا کرمی، بعد از ظهر پنجشنبه، در جمع خبرنگاران، از شناسایی و دستگیری یک شکارچی غیرمجاز در جریان گشت و کنترل مأموران اجرایی در منطقه حفاظت‌شده البرز مرکزی خبر داد و گفت: این فرد پیش از هرگونه اقدام به شکار دستگیر شد.

وی افزود: مأموران اجرایی این اداره در جریان گشت‌زنی و پایش مستمر محدوده منطقه حفاظت‌شده البرز مرکزی، فرد متخلف را شناسایی و بازداشت کردند.

کرمی با اشاره به تجهیزات کشف‌شده از متهم اظهار کرد: در بازرسی از این فرد، یک قبضه سلاح گلوله‌زنی کالیبر ۲۷۰ به همراه چهار فشنگ مربوطه کشف و ضبط شد.

سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شمیرانات ادامه داد: پس از دستگیری متهم، پرونده قضایی برای وی تشکیل شده و مراحل قانونی رسیدگی به تخلف در حال پیگیری است.

وی با تأکید بر ضرورت صیانت از حیات‌وحش و گونه‌های جانوری خاطرنشان کرد: گشت و کنترل مناطق تحت مدیریت محیط زیست شمیرانات با هدف پیشگیری از تخلفات شکار و صید ادامه دارد و با متخلفان مطابق قوانین و مقررات برخورد خواهد شد.

کد مطلب 6986473

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