به گزارش خبرنگار مهر، رضا کرمی، بعد از ظهر پنجشنبه، در جمع خبرنگاران، از شناسایی و دستگیری یک شکارچی غیرمجاز در جریان گشت و کنترل مأموران اجرایی در منطقه حفاظت‌شده البرز مرکزی خبر داد و گفت: این فرد پیش از هرگونه اقدام به شکار دستگیر شد.

وی افزود: مأموران اجرایی این اداره در جریان گشت‌زنی و پایش مستمر محدوده منطقه حفاظت‌شده البرز مرکزی، فرد متخلف را شناسایی و بازداشت کردند.

کرمی با اشاره به تجهیزات کشف‌شده از متهم اظهار کرد: در بازرسی از این فرد، یک قبضه سلاح گلوله‌زنی کالیبر ۲۷۰ به همراه چهار فشنگ مربوطه کشف و ضبط شد.

سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شمیرانات ادامه داد: پس از دستگیری متهم، پرونده قضایی برای وی تشکیل شده و مراحل قانونی رسیدگی به تخلف در حال پیگیری است.

وی با تأکید بر ضرورت صیانت از حیات‌وحش و گونه‌های جانوری خاطرنشان کرد: گشت و کنترل مناطق تحت مدیریت محیط زیست شمیرانات با هدف پیشگیری از تخلفات شکار و صید ادامه دارد و با متخلفان مطابق قوانین و مقررات برخورد خواهد شد.