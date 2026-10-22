زورآوند: کاهش نسبی دما در کرمانشاه تا یکشنبه ادامه دارد

علی‌محمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به وضعیت جوی استان کرمانشاه اظهار کرد: امروز با عبور امواج کوتاه و ناپایدار، آسمان استان در برخی ساعات نیمه‌ابری تا ابری خواهد بود و وزش باد، رگبار باران و رعدوبرق در بعضی نقاط پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: با تضعیف ناپایداری‌های جوی از فردا، شرایط بارشی در استان کاهش می‌یابد و تا روز دوشنبه هفته آینده بارش قابل‌ملاحظه‌ای برای مناطق مختلف کرمانشاه پیش‌بینی نمی‌شود.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه با بیان اینکه فعالیت سامانه‌های ناپایدار در روزهای آینده کمتر خواهد شد، عنوان کرد: انتظار نمی‌رود در این بازه زمانی بارش چشمگیری در سطح استان رخ دهد.

زورآوند همچنین به تغییرات دمایی روزهای آینده اشاره کرد و گفت: میانگین دمای هوا در بیشتر نقاط استان تا روز یکشنبه هفته آینده به‌طور نسبی کاهش خواهد یافت.

وی در پایان با تأکید بر تغییر شرایط جوی استان طی روزهای پیش‌رو خاطرنشان کرد: امروز احتمال وقوع بارش و رعدوبرق در برخی مناطق وجود دارد، اما از فردا تا دوشنبه هفته آینده از شدت ناپایداری‌ها کاسته می‌شود و بارش قابل‌ملاحظه‌ای انتظار نمی‌رود.