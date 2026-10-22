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۳۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۸:۵۷

آق‌قلا گرم‌ترین نقطه گلستان شد؛ دما به ۳۱ درجه رسید

آق‌قلا گرم‌ترین نقطه گلستان شد؛ دما به ۳۱ درجه رسید

گرگان- بر اساس گزارش ایستگاه‌های هواشناسی گلستان، آق‌قلا و انبارالوم روز پنجشنبه ۳۰ مهرماه با ثبت دمای ۳۱ درجه سانتی‌گراد، در شمار گرم‌ترین نقاط استان قرار گرفتند.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس گزارش ایستگاه‌های هواشناسی گلستان کمینه دمای ثبت‌شده در علی‌آباد کتول ۱۶ درجه سانتی‌گراد بود که این شهرستان را در میان خنک‌ترین مناطق استان قرار داد.

در گرگان نیز دمای هوا بین ۱۷ تا ۲۹ درجه سانتی‌گراد در نوسان بود. دمای ثبت‌شده در ایستگاه پارک ملی گلستان در تنگراه ۱۳ تا ۲۷ درجه و در مراوه‌تپه ۱۸ تا ۲۶ درجه سانتی‌گراد گزارش شد.

همچنین کمینه و بیشینه دمای کلاله ۱۷ و ۲۹ درجه، مینودشت ۱۹ و ۲۸ درجه، گنبدکاووس ۱۶ و ۲۸ درجه، هاشم‌آباد ۱۷ و ۳۰ درجه، بندرترکمن ۱۸ و ۲۷ درجه، اینچه‌برون ۱۸ و ۳۰ درجه و بندرگز ۱۹ و ۲۹ درجه سانتی‌گراد ثبت شد.

بر اساس داده‌های ایستگاه‌های هواشناسی، دمای هوای کارکنده نیز بین ۱۷ تا ۲۷ درجه سانتی‌گراد در نوسان بود.

کد مطلب 6986558

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