به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس گزارش ایستگاه‌های هواشناسی گلستان کمینه دمای ثبت‌شده در علی‌آباد کتول ۱۶ درجه سانتی‌گراد بود که این شهرستان را در میان خنک‌ترین مناطق استان قرار داد.

در گرگان نیز دمای هوا بین ۱۷ تا ۲۹ درجه سانتی‌گراد در نوسان بود. دمای ثبت‌شده در ایستگاه پارک ملی گلستان در تنگراه ۱۳ تا ۲۷ درجه و در مراوه‌تپه ۱۸ تا ۲۶ درجه سانتی‌گراد گزارش شد.

همچنین کمینه و بیشینه دمای کلاله ۱۷ و ۲۹ درجه، مینودشت ۱۹ و ۲۸ درجه، گنبدکاووس ۱۶ و ۲۸ درجه، هاشم‌آباد ۱۷ و ۳۰ درجه، بندرترکمن ۱۸ و ۲۷ درجه، اینچه‌برون ۱۸ و ۳۰ درجه و بندرگز ۱۹ و ۲۹ درجه سانتی‌گراد ثبت شد.

بر اساس داده‌های ایستگاه‌های هواشناسی، دمای هوای کارکنده نیز بین ۱۷ تا ۲۷ درجه سانتی‌گراد در نوسان بود.