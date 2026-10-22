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۳۰ مهر ۱۴۰۵، ۲۳:۵۶

بارش سنگین باران در کنگاور

بارش سنگین باران در کنگاور

کرمانشاه- همزمان با ورود سامانه بارشی به منطقه غرب کشور، بارش سنگین باران در کنگاور آغاز شد.

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کد مطلب 6986664

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