https://mehrnews.com/x3dpTZ ۳۰ مهر ۱۴۰۵، ۲۳:۵۶ کد مطلب 6986664 استانها کرمانشاه استانها کرمانشاه ۳۰ مهر ۱۴۰۵، ۲۳:۵۶ بارش سنگین باران در کنگاور کرمانشاه- همزمان با ورود سامانه بارشی به منطقه غرب کشور، بارش سنگین باران در کنگاور آغاز شد. دریافت 4 MB کد مطلب 6986664 کپی شد مطالب مرتبط دمای هوای مشهد تا ۳ درجه کاهش می یابد حال و هوای بارانی شهرستان محلات هواشناسی تهران از احتمال بارش باران و رعدوبرق تا دوشنبه خبر داد زورآوند: کاهش نسبی دما در کرمانشاه تا یکشنبه ادامه دارد فیلم «پل» لرستان به بخش نهایی جشنواره ملی روستا و عشایر رسید برچسبها سامانه بارشی کنگاور کرمانشاه
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