علی محمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در ادامه فعالیت سامانه ناپایدار حاکم بر جو منطقه، آسمان استان کرمانشاه امروز در بیشتر ساعات نیمه‌ابری تا ابری خواهد بود.

وی افزود: وزش باد نیز در استان پیش‌بینی می‌شود و در برخی نقاط، شرایط برای وقوع رگبار باران فراهم خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه تصریح کرد: با توجه به شرایط جوی امروز، احتمال وقوع رعدوبرق نیز در برخی نقاط استان وجود دارد و فعالیت سامانه ناپایدار همچنان در منطقه ادامه خواهد داشت.

زورآوند خاطرنشان کرد: از فردا جمعه تا روز دوشنبه هفته آینده، با تضعیف شرایط ناپایدار جوی، فعالیت بارشی در استان کاهش خواهد یافت.

وی ادامه داد: در این بازه زمانی، در صورت مشاهده بارش در سطح استان، انتظار می‌رود بارندگی‌ها خفیف و پراکنده باشد و گستردگی و شدت قابل توجهی نداشته باشد.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه درباره روند دمایی استان نیز گفت: متوسط دمای هوا در بیشتر نقاط تا روز یکشنبه تغییرات چندانی نخواهد داشت.

زورآوند افزود: بر اساس پیش‌بینی‌ها، متوسط دمای هوا در روز دوشنبه به صورت نسبی کاهش پیدا می‌کند.

وی تأکید کرد: روند کلی وضعیت جوی استان طی روزهای آینده نشان‌دهنده کاهش تدریجی ناپایداری و محدود شدن بارش‌ها به شکل خفیف و پراکنده است.