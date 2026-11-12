علی‌محمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آخرین وضعیت جوی استان کرمانشاه اظهار کرد: با ادامه استقرار شرایط پایدار در جو منطقه، تا روز دوشنبه هفته آینده پدیده جوی قابل ملاحظه‌ای برای سطح استان پیش‌بینی نمی‌شود.

وی افزود: بر اساس بررسی نقشه‌های هواشناسی، در این مدت شرایط جوی استان همچنان تحت تأثیر پایداری جو خواهد بود و پدیده قابل توجهی رخ نخواهد داد.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه با اشاره به تغییرات دمایی روزهای آینده تصریح کرد: میانگین دمای هوا در بیشتر نقاط استان از روز جمعه به‌تدریج افزایش می‌یابد.

زورآوند خاطرنشان کرد: روند افزایش دما آرام خواهد بود و تا روز یکشنبه ادامه پیدا می‌کند.

وی در پایان با تأکید بر تداوم شرایط جوی پایدار تا دوشنبه هفته آینده، گفت: در این بازه زمانی پدیده جوی قابل ملاحظه‌ای در سطح استان پیش‌بینی نمی‌شود.