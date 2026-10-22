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۳۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۹:۳۸

پیکر پدر شهید سپهبد موسوی فردا در قم تشییع می شود

پیکر پدر شهید سپهبد موسوی فردا در قم تشییع می شود

قم- پیکر پدر شهید سپهبد سید عبدالرحیم موسوی، رئیس فقید ستاد کل نیروهای مسلح، فردا جمعه در قم تشییع و در گلزار شهدا به خاک سپرده می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، آیین تشییع و خاکسپاری مرحوم حاج سید احمد موسوی، از مبارزان انقلاب اسلامی و پدر شهید سپهبد سید عبدالرحیم موسوی، فردا جمعه اول آبان‌ماه در شهر قم برگزار خواهد شد.

مراسم تشییع پیکر آن مرحوم از ساعت ۱۴:۳۰ از مسجد زین‌العابدین علیه‌السلام واقع در چهارراه سجادیه آغاز می‌شود و تشییع‌کنندگان پیکر وی را تا گلزار شهدا همراهی خواهند کرد.

پیکر مرحوم سید احمد موسوی پس از برگزاری آیین تشییع، در گلزار شهدای قم به خاک سپرده می‌شود تا مراسم وداع و بدرقه این چهره انقلابی در جوار آرامگاه شهدا برگزار شود.

همچنین آیین ختم و بزرگداشت مرحوم حاج سید احمد موسوی، پس از اقامه نماز مغرب و عشا در حسینیه امام خامنه‌ای واقع در گلزار شهدای قم برپا خواهد شد.

کد مطلب 6986588

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