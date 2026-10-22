۱۸ میلیارد تومان مطالبات برق در بردسکن وصول نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، کاظم امیری عصر پنجشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: صنعت برق کشور با چالش ناترازی انرژی مواجه است و رفع این مشکل علاوه بر افزایش ظرفیت تولید، به مدیریت مصرف، جلوگیری از اتلاف انرژی و ترویج فرهنگ صرفه‌جویی نیاز دارد.

مدیر برق بردسکن با اشاره به ضرورت آمادگی برای فصل سرد سال افزود: با توجه به احتمال محدودیت در تأمین سوخت نیروگاه‌ها، مدیریت مصرف و اطلاع‌رسانی شفاف به مردم اهمیت ویژه‌ای دارد و رسانه‌ها می‌توانند با آگاهی‌بخشی و ترویج فرهنگ مصرف به عبور از این شرایط با کمترین محدودیت کمک کنند.

وی با بیان اینکه این شهرستان دارای سه شهر و ۱۰۳ روستای تابعه است، گفت: بیش از ۴۴ هزار مشترک برق در شهرستان وجود دارد که حدود ۲۲ هزار مشترک در مناطق شهری هستند.

امیری ادامه داد: ۵۸ نیروی انسانی و چهار شرکت پیمانکاری با ۱۵ نیروی انسانی در حوزه خدمات‌رسانی فعالیت می‌کنند و طول شبکه فشارقوی شهرستان به یک‌هزار و ۲۱۰ کیلومتر می‌رسد.

مدیر برق بردسکن با اشاره به اجرای طرح‌های مدیریت مصرف برق بیان کرد: طرح مهتاب با ۲۹ شاخص، از جمله شناسایی برق‌های غیرمجاز و کنتورهای معیوب، از برنامه‌های در دست اجرای صنعت برق است که هوشمندسازی و کنترل‌پذیری مشترکان پرمصرف با هدف مدیریت بار و توزیع عادلانه انرژی در حال انجام است.

وی ادامه داد: در شهرستان بردسکن، هوشمندسازی کنتورهای مشترکان تک‌فاز و دیماندی و چاه‌های کشاورزی در دستور کار قرار گرفته و این اقدام با اولویت مشترکان پرمصرف آغاز شده است و در بخش خانگی نیز حدود ۳۵ هزار مشترک وجود دارد و هوشمندسازی کنتورهای تجاری پرمصرف نیز آغاز شده است.

امیری با اشاره به اجرای طرح سامان از ابتدای تابستان گفت: در این طرح، سرویس و نگهداری شبکه‌های فشارقوی و فشارضعیف با هدف افزایش پایداری شبکه و آمادگی در برابر شرایط نامساعد جوی دنبال می‌شود.

مدیر برق بردسکن درباره توسعه زیرساخت‌های برق روستایی اظهار کرد: طرح بهارستان از سال ۱۴۰۴ آغاز شده و تاکنون عملیات بهسازی شبکه برق در ۴۰ روستای شهرستان انجام شده است و لذا جابه‌جایی و تعویض تیرهای فرسوده، تقویت شبکه، اصلاح روشنایی معابر و توسعه متوازن برق‌رسانی از اهداف این طرح‌هاست.

وی با اشاره به اصلاح روشنایی معابر افزود: در شهرستان بردسکن حدود ۲۰ هزار و ۵۰۰ دستگاه چراغ روشنایی وجود دارد که تاکنون ۶ هزار دستگاه آن با چراغ‌های کم‌مصرف LED جایگزین شده است. با متوسط صرفه‌جویی ۷۰ وات به ازای هر چراغ، میزان صرفه‌جویی حاصل از این اقدام به حدود ۴۲۰ کیلووات می‌رسد.

امیری با تأکید بر ظرفیت شهرستان در حوزه انرژی خورشیدی گفت: تا پایان شهریورماه، ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی احداث‌شده در شهرستان به ۳۵ مگاوات رسیده است؛ همچنین پنج مگاوات نیروگاه در حال اجراست و احداث ۳۵ مگاوات ظرفیت جدید نیز در دستور کار قرار دارد.

مدیر برق بردسکن با اشاره به مشارکت کشاورزان در توسعه نیروگاه‌های خورشیدی بیان کرد: از مزایای احداث نیروگاه خورشیدی برای چاه‌های کشاورزی، معافیت از برنامه‌های مدیریت بار و خاموشی است که در حال حاضر ۲۴۰ حلقه چاه کشاورزی از این مزیت برخوردار هستند.

وی افزود: ناترازی برق در کوتاه‌مدت برطرف نخواهد شد و با وجود ورود هفت هزار مگاوات ظرفیت جدید به مدار کشور، توسعه نیروگاه‌های خورشیدی و مشارکت کشاورزان در این زمینه همچنان ضرورت دارد؛ چراکه با گذشت زمان، هزینه‌های احداث نیروگاه نیز افزایش می‌یابد.

امیری با تأکید بر نقش رسانه‌ها در ارتباط دوسویه میان مردم و دستگاه‌های اجرایی خاطرنشان کرد: اطلاع‌رسانی درباره هشدارها، فرهنگ‌سازی برای صرفه‌جویی، تشویق مشترکان به پرداخت به‌موقع قبوض و انتقال مطالبات مردم به دستگاه‌های اجرایی، از مهم‌ترین زمینه‌های همکاری رسانه‌ها با صنعت برق است.