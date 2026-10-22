مصرف انرژی رایگان در مراکز فرهنگی نیازمند بازنگری است

به گزارش خبرگزاری مهر، اصغر جهانگیر عصر پنجشنبه در حاشیه نشست بررسی ناترازی آب و گاز در گفت‌وگو با خبرنگاران در مشهد اظهار کرد: رایگان بودن آب و برق برای برخی مراکز، از جمله مراکز فرهنگی به مصرف بی‌ضابطه تلقی شده است و الگوی صرفه‌جویی را زیر سوال می‌برد.

رئیس سازمان بازرسی کشور بیان کرد: فرهنگ‌سازی مصرف آب، برق و گاز برای کاهش ناترازی مهم است و اصلاح الگوها و روش‌ها یکی از راه‌های تحقق آن است.

وی همچنین بر طراحی روش‌های استفاده از فاضلاب برای بهینه‌سازی امور تاکید و بیان کرد: در برخی کشورهای دنیا به فاضلاب مانند نفت خام نگاه می‌کنند.

جهانگیر گفت: مردم مشهد و استان خراسان جزو استان‌هایی هستند که صرفه‌جویی خوبی در کاهش مصرف انرژی دارند، باید توجه کنیم فقط صرفه‌جویی توسط مصرف‌کننده نمی‌تواند ما را به نتیجه نهایی برساند، بلکه اصلاح وضعیت در حوزه‌های دیگر هم باید صورت بگیرد.

رئیس سازمان بازرسی کشور با اشاره به ضرورت اصلاح فرآیندها و زیرساخت‌ها اظهار کرد: نشت‌های آب به دلیل فرسودگی لوله‌ها نیازمند نظارت بیشتر است و آب مصرفی در حوزه کشاورزی که همچنان پرمصرف‌ترین حوزه آبی است باید با بازطراحی و روش‌های نوین و جایگزینی، استفاده از پساب‌های تصفیه‌شده به جای آب شرب در دستور کار قرار گیرد.

به گفته وی، آبیاری در فضاهای سبز با هدف مصرف بهینه باید بازنگری شود.