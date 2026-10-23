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۱ آبان ۱۴۰۵، ۹:۴۳

۱۱ میلیارد دلار از مالیات آمریکایی‌ها صرف دفاع از اسرائیل شده است

۱۱ میلیارد دلار از مالیات آمریکایی‌ها صرف دفاع از اسرائیل شده است

وزیر امور خارجه کشورمان نوشت: ایالات متحده طی سه سال گذشته ۱۱ میلیارد دلار از محل مالیات‌های مردم آمریکا صرف دفاع موشکی از اسرائیل کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی در مطلبی در فضای مجازی نوشت: ایالات متحده طی سه سال گذشته ۱۱ میلیارد دلار از محل مالیات‌های مردم آمریکا صرف دفاع موشکی از اسرائیل کرده است. در حقیقت آمریکا برای دفاع از اسرائیل، بیش از خود اسرائیل موشک رهگیر شلیک کرده است. این دیگر رابطه‌ای براساس منافع متقابل نیست؛ بلکه یک رابطه‌ انگلی و یک‌طرفه است.

کد مطلب 6986838
زهرا علیدادی

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