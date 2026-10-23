به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی در مطلبی در فضای مجازی نوشت: ایالات متحده طی سه سال گذشته ۱۱ میلیارد دلار از محل مالیات‌های مردم آمریکا صرف دفاع موشکی از اسرائیل کرده است. در حقیقت آمریکا برای دفاع از اسرائیل، بیش از خود اسرائیل موشک رهگیر شلیک کرده است. این دیگر رابطه‌ای براساس منافع متقابل نیست؛ بلکه یک رابطه‌ انگلی و یک‌طرفه است.