به گزارش خبرنگار مهر، ترحم بهزاد ظهر جمعه در حاشیه هفتمین جشنواره بلوط سرسختی علیا در شهرستان شازند استان مرکزی با تأکید بر ضرورت حفاظت از جنگل‌های زاگرس اظهار کرد: بلوط زاگرس تنها یک درخت نیست، بلکه نماد هویت طبیعی، پایداری محیط‌زیست و میراث ارزشمندی است که حفاظت از آن مسئولیتی مشترک میان دولت، مردم و جامعه علمی به شمار می‌رود.

وی افزود: حفاظت پایدار از منابع طبیعی بدون آموزش، فرهنگ‌سازی و مشارکت آگاهانه مردم امکان‌پذیر نیست و برگزاری جشنواره‌های مرتبط با طبیعت زمانی اثربخش خواهد بود که به اقدامات مستمر و عملی برای صیانت از جنگل‌ها و احیای رویشگاه‌های طبیعی منجر شود.

مدیرکل دفتر آموزش، ترویج و مشارکت‌های مردمی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با اشاره به ضرورت پیشگیری و مهار آتش‌سوزی در عرصه‌های جنگلی تصریح کرد: انتقال فرهنگ حفاظت از طبیعت به نسل‌های آینده باید در کنار اقدامات میدانی و برنامه‌های عملیاتی مورد توجه قرار گیرد تا زمینه کاهش تهدیدهای پیش‌روی منابع طبیعی فراهم شود.

ضرورت تدوین برنامه علمی برای حفاظت از ذخیره‌گاه بلوط سرسختی

بهزاد با اشاره به اهمیت ذخیره‌گاه بلوط سرسختی علیا در شهرستان شازند گفت: وضعیت سلامت درختان، عوامل تهدیدکننده و نیازهای حفاظتی و احیایی این ذخیره‌گاه باید با همکاری کارشناسان، مراکز علمی، مسئولان محلی و مردم بررسی شود.

وی افزود: تدوین برنامه‌ای مشخص، علمی و قابل ارزیابی برای حفاظت از این ذخیره‌گاه ضروری است تا اقدامات حفاظتی بر اساس شناخت دقیق شرایط موجود و نیازهای رویشگاه انجام شود و نتایج آن در بهبود وضعیت عرصه طبیعی قابل سنجش باشد.

مشارکت مردم باید از اقدامات نمادین فراتر برود

مدیرکل دفتر آموزش، ترویج و مشارکت‌های مردمی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور همچنین بر تقویت شبکه همیاران طبیعت و توسعه تشکل‌های مردمی تأکید کرد و گفت: ظرفیت جوانان، دانش‌آموزان، شوراها و دهیاری‌ها می‌تواند نقش مؤثری در افزایش آگاهی عمومی و حفاظت از عرصه‌های طبیعی ایفا کند.

بهزاد تاکید کرد: مشارکت مردم در حفاظت از منابع طبیعی نباید به حضور در مراسم و برنامه‌های نمادین محدود شود، بلکه باید به همراهی مستمر و مسئولانه در صیانت از جنگل‌ها و پیشگیری از تخریب عرصه‌های طبیعی تبدیل شود.

وی افزود: جلب همکاری جوامع محلی، تقویت آموزش‌های محیط‌زیستی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و کارشناسی می‌تواند زمینه حفاظت مؤثرتر از ذخیره‌گاه‌های طبیعی و انتقال این میراث ارزشمند به نسل‌های آینده را فراهم کند.

بهزاد بیان کرد: امید است هفتمین جشنواره بلوط سرسختی علیا به حرکتی پایدار و مشارکتی برای حفاظت از این میراث طبیعی منجر و نتایج آن در بهبود سلامت درختان، احیای رویشگاه‌ها، کاهش تهدیدها و افزایش مشارکت مردمی نمایان شود.