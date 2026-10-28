به گزارش خبرنگار مهر، ترحم بهزاد، صبح چهارشنبه در بازدید از پروژه جنگل‌کاری اقتصادی مشارکتی ریژلان شهرستان هرسین، بر ضرورت تبدیل مشارکت مردم به اقدامات اجرایی و مؤثر در حوزه منابع طبیعی تأکید کرد.

بهزاد با اشاره به نقش جوامع محلی در صیانت و احیای منابع طبیعی اظهار کرد: مشارکت مردم نباید به مرحله برنامه‌ریزی محدود بماند، بلکه باید در قالب اقدامات عملی دنبال شود؛ رویکردی که در استان کرمانشاه با اجرای طرح‌های مناسب مورد توجه قرار گرفته است.

وی پروژه جنگل‌کاری اقتصادی مشارکتی ریژلان را از نمونه‌های اجرایی این رویکرد دانست و بر ضرورت استفاده از توان مردم و جوامع محلی برای پیشبرد برنامه‌های حفاظت از منابع طبیعی تأکید کرد.

محمدحسین رستمی، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه، نیز در این بازدید با اشاره به اجرای طرح‌های جنگل‌کاری مشارکتی در استان گفت: همراهی جوامع محلی زمینه‌ساز اقدامات مؤثر در توسعه جنگل‌کاری و حفاظت از منابع طبیعی شده است.

وی افزود: زمانی که طرح‌های مرتبط با منابع طبیعی با حضور مستقیم مردم اجرا شود، ساکنان مناطق به حافظان اصلی این سرمایه‌های ارزشمند تبدیل می‌شوند و در نگهداری از آن‌ها نقش فعال‌تری ایفا می‌کنند.

رستمی با اشاره به وسعت ۷۰ هکتاری پروژه جنگل‌کاری مشارکتی ریژلان هرسین، بر گسترش طرح‌های مشارکتی و بهره‌گیری از ظرفیت جوامع محلی برای حفاظت، احیا و توسعه پوشش جنگلی تأکید کرد.

اجرای چنین طرح‌هایی با همراهی مردم، علاوه بر تقویت پوشش گیاهی و صیانت از منابع طبیعی، می‌تواند به افزایش مسئولیت‌پذیری اجتماعی و استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی و زیست‌محیطی مناطق نیز کمک کند.