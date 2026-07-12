ملکی پویا: بیش از ۱۱ هکتار از اراضی ملی استان مرکزی رفع تصرف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ عابدین ملکی‌پویا اظهار کرد: در راستای صیانت از انفال و اجرای احکام قضایی، این میزان از اراضی ملی در شهرستان‌های ساوه، آشتیان، کمیجان، شازند و خمین از ید متصرفان خارج و به بیت‌المال بازگردانده شد.

وی با اشاره به اقدامات مستمر نیروهای یگان حفاظت در صیانت از عرصه‌های منابع طبیعی، اظهار داشت: حفاظت از اراضی ملی خط قرمز این مجموعه است و با هرگونه دست‌اندازی به این عرصه‌ها، قاطعانه و بدون اغماض برخورد می‌شود.

فرمانده یگان حفاظت اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی با اشاره به رفع تصرف ۱۱ هزار و ۶۰۰ مترمربع از اراضی ملی این استان، تصریح کرد: علاوه بر رفع تصرفات مذکور، با تلاش شبانه‌روزی نیروهای یگان حفاظت در شهرستان‌ها و راهبری ستاد اداره‌کل، ۶۵ فقره پرونده تخریب و تصرف اراضی به مساحت ۲۳۸ هکتار در سه‌ماهه ابتدایی امسال تشکیل و برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی ارسال شده است که این پرونده‌ها با جدیت در دست پیگیری قرار دارند.

سرهنگ ملکی‌پویا در پایان از مردم و دوستداران طبیعت خواست تا در صورت مشاهده هرگونه تخریب، تصرف و یا آتش‌سوزی در عرصه‌های منابع طبیعی، مراتب را از طریق شماره تلفن ۱۵۰۴ (سامانه امداد جنگل و مرتع) به یگان حفاظت اداره‌کل منابع طبیعی استان مرکزی اطلاع دهند.