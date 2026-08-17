به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحسین محمدی پیش از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران به مناسبت روز ملی جنگلبان اظهار کرد: خدمت در عرصه جنگل‌بانی افتخاری بزرگ و همراه با ایثار و فداکاری است و شهادت، والاترین نشان این خدمت به شمار می‌رود.

وی افزود: یاد و خاطره جنگل‌بانان فداکار جنگ رمضان که جان خود را در راه صیانت از انفال نثار کردند، همواره الهام‌بخش و چراغ راه خدمتگزاران این عرصه است.

محمدی تصریح کرد: فرماندهان یگان حفاظت در شهرستان‌ها و فرمانده یگان حفاظت استان، مسئولیت صیانت و تأمین امنیت عرصه‌های ملی را بر عهده دارند.

وی ادامه داد: در حال حاضر ۱۵ جنگلبان و ۱۳ هزار همیار طبیعت در حفاظت از اراضی ملی استان مشارکت دارند.

محمدی تاکید کرد: کمبود نیروی انسانی، حقوق و مزایای پایین و تجهیزات ناکافی برای مقابله با حریق و متجاوزان، از مهم‌ترین چالش‌های یگان حفاظت و قرق‌بانان است و نیازمند حمایت ملی است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی افزود: با توجه به گستره اراضی ملی استان، کمبود نیروی حفاظتی چالشی جدی است و تقویت این حوزه نیازمند حمایت مسئولان استانی و کشوری است.

وی گفت: از دوستداران طبیعت درخواست می‌شود موارد تخریب، تصرف و آتش‌سوزی را از طریق سامانه ۱۵۰۴ گزارش دهند تا از خسارت به سرمایه‌های ملی جلوگیری شود.