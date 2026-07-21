اجرای طرح «هر دهیاری یک پایگاه جنگلبانی» در مرکزی

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ عابدین ملکی‌پویا اظهار کرد: طرح «هر دهیاری یک پایگاه جنگلبانی» در راستای کاهش مخاطرات و مدیریت بهینه حریق در مراتع و جنگل‌ها و بر اساس تفاهم‌نامه میان سازمان منابع طبیعی واداره کل مدیریت بحران استانداری‌ها در حال اجرا است.

وی دهیاران را نخستین حلقه اطلاع‌رسانی و واکنش سریع در مواجهه با حوادث دانست و افزود: هدف از اجرای این طرح، بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت جوامع محلی و روستاهای همجوار عرصه‌های منابع طبیعی برای مدیریت شرایط اضطراری است.

فرمانده یگان حفاظت اداره‌کل منابع طبیعی استان مرکزی با بیان اینکه این طرح موجب افزایش سرعت عمل در امدادرسانی به حریق‌های احتمالی می‌شود، تصریح کرد: در اجرای این طرح، مناطق دارای «خطر بالای وقوع حریق» شناسایی و اولویت‌بندی شده‌اند.

سرهنگ ملکی‌پویا بیان کرد: تعاملات چهره‌به‌چهره فرماندهان یگان حفاظت شهرستان‌های تابعه با دهیاران، در قالب یک شبکه منسجم برای پایش مستمر، اطلاع‌رسانی سریع و هماهنگی عملیات اطفای حریق میان دهیاران، یگان حفاظت و دستگاه‌های امدادی در حال شکل‌گیری است.

وی مشارکت شوراها، دهیاران و مردم را یکی از ارکان اصلی حفاظت از انفال دانست و گفت: تجربه اجرای این طرح در سال جاری نشان داد که بهره‌گیری از ظرفیت مدیریت محلی و جوامع روستایی، نقشی کلیدی در پیشگیری از آتش‌سوزی، کاهش خسارات و حفاظت پایدار از پوشش‌های گیاهی دارد.

فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی استان مرکزی تاکید کرد: انتظار است دهیاران، اعضای شوراها و عموم مردم هرگونه گزارش مبنی بر آتش‌سوزی در مراتع و جنگل‌ها، چرای غیرمجاز دام، تخریب، تصرف اراضی ملی و قاچاق محصولات جنگلی را از طریق سامانه ۱۵۰۴ (امداد جنگل و مرتع) به این اداره‌کل اطلاع دهند تا در کمترین زمان ممکن نسبت به پیگیری آن اقدام شود.