تمجید ابوعبیده از عملیات ضدصهیونیستی الخلیل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، سخنگوی گردان های عزالدین القسام شاخه نظامی جنبش حماس با صدور پیامی از عملیات استشهادی در الخلیل کرانه باختری تمجید کرد.

ابوعبیده در پیام خود عملیات الخلیل را که به دست مبارزان فلسطینی در کرانه باختری اشغالی انجام شد، تبریک گفت و از مردم فلسطین خواست در دفاع از مسجدالاقصی و اسیران فلسطینی و در واکنش به تجاوزات علیه کرانه باختری و اردوگاه‌های آن، علیه اشغالگران قیام کنند.

سخنگوی گردان های القسام همچنین خواستار حمایت از مردم غزه شد که به گفته او، ظلم و تسلیم شدن را نمی‌پذیرند.

در عملیات ضدصهیونیستی صبح امروز در الخلیل در کرانه باختری دو نظامی صهیونیست به هلاکت رسیدند و چهار نظامی هم زخمی شدند.