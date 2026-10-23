به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، فرانسه و انگلیس با صدور بیانیه‌ای مشترک اعلام کردند که نیروهای هوایی دو کشور برای نخستین بار رزمایش مشترک هسته‌ای برگزار کرده‌اند.

بر اساس این گزارش، وزارت دفاع فرانسه رزمایش هسته ای مشترک با انگلیس را «رویدادی بی سابقه» توصیف و تأکید کرد که «داشتن نیروی هسته ای مستقل مانع هماهنگی دو کشور نیست و همکاری هسته ای پاریس با لندن در حال عمیق‌تر شدن است».

طبق بیانیه این وزارتخانه، نخستین رزمایش مشترک هسته ای فرانسه و انگلیس با مشارکت جنگنده های تایفون انگلیس و رافال فرانسه در روز سه شنبه برگزار شد.

این رزمایش هسته ای در حالی برگزار می شود که تشدید تنش های نظامی روسیه با اوکراین به اوج خود رسیده و مسکو پیشتر درباره هر گونه همکاری مشترک هسته ای انگلیس و فرانسه هشدار داده بود.