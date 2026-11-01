واکنش تند گالووی به هشدار هزارروزه جنگ در انگلیس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، «جورج گالووی» نماینده پیشین مجلس انگلیس از اظهارات وزیر دفاع این کشور درباره ضرورت آمادگی برای جنگ طی هزار روز آینده انتقاد کرد.

گالووی این اظهارات را بخشی از ادبیات ضدروسی نخبگان انگلیس ارزیابی کرد و گفت: چنین مواضعی بخشی از رویکردی است که در میان نخبگان سیاسی این کشور دنبال می‌شود.

این اظهارات در واکنش به هشدار وس استریتینگ، وزیر دفاع انگلیس مطرح شده است. استریتینگ در مقاله‌ای که ۲۴ اکتبر ۲۰۲۶ (۲ آبان ۱۴۰۵) در روزنامه تلگراف منتشر کرد، مدعی شد که توان نظامی و اقتصاد جنگی رقبای انگلیس ممکن است تا سال ۲۰۳۰ به سطحی برسد که امکان حمله به این کشور را فراهم کند.

وزیر دفاع انگلیس با اشاره به این ارزیابی گفت این کشور و متحدانش کمی بیش از هزار روز برای تکمیل آمادگی‌های لازم فرصت دارند. او همچنین بر ضرورت تقویت توان دفاعی و آمادگی برای مقابله با تهدیدهای احتمالی تأکید کرد.

دولت انگلیس در اواخر اکتبر ۲۰۲۶ (مهر و آبان ۱۴۰۵) هم‌زمان با طرح هشدارهای امنیتی درباره تهدیدهای احتمالی، کارزاری با عنوان «آماده باشید» برای افزایش آمادگی شهروندان در برابر شرایط اضطراری به راه انداخت. این کارزار از خانوارها می‌خواهد برای مقابله با اختلال احتمالی در خدمات عمومی، مواد غذایی و آب آشامیدنی مورد نیاز دست‌کم سه روز را ذخیره کنند.