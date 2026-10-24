به گزارش خبرگزاری مهر، ۱۲ کشور شامل بلاروس، بورکینافاسو، چین، کوبا، اریتره، ایران، نیکاراگوئه، نیجر، پاکستان، روسیه، تاجیکستان و زیمبابوه در هشتاد و یکمین نشست کمیته اول مجمع عمومی سازمان ملل، بیانیه ای مشترک درباره ممنوعیت هرگونه حمله یا تهدید به حمله علیه سایت‌ها و تأسیسات هسته‌ای صادر کردند.

این کشورها در بیانیه خود تأکید کردند تأسیسات هسته‌ای که تحت پادمان‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار دارند و به اهداف صلح‌آمیز اختصاص یافته‌اند، هرگز و تحت هیچ شرایطی نباید در معرض حمله یا تهدید به تعرض قرار گیرند.

«غلامحسین درزی» سفیر و کاردار جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل این بیانیه را در نشست کمیته اول مجمع عمومی سازمان ملل متحد قرائت کرد که شامل هشت بند و به شرح زیر است:

۱- ما بر اهمیت تحقق کامل و موثر اهداف آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، به‌ویژه مأموریت قانونی آن مبنی بر تسریع و گسترش سهم انرژی اتمی در صلح، سلامت و رفاه در سراسر جهان تاکید می‌کنیم و حق مسلم تمامی دولت‌ها را برای توسعه پژوهش، تولید و استفاده از انرژی هسته‌ای جهت مقاصد صلح‌آمیز و بدون تبعیض، مجدداً مورد تایید قرار می‌دهیم.

۲- ما قطعنامه ۴۸۷ شورای امنیت سازمان ملل متحد (۱۹۸۱) را یادآوری می‌کنیم که در آن حمله نظامی علیه تأسیسات هسته‌ای به‌شدت محکوم شده است. همچنین، تصمیم‌ها و قطعنامه‌های مرتبط کنفرانس عمومی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، یعنی اسناد GC(۵۳)/DEC/۱۳، GC(XXIX)/RES/۴۴۳، GC(XXIX)/RES/۴۴۴ و GC(XXXIV)/RES/۵۳۳ را یادآور می‌شویم که به‌روشنی موضع دیرینه جامعه بین‌المللی را در مخالفت با حمله یا تهدید به حمله علیه تأسیسات هسته‌ای تحت پادمان‌های آژانس و اختصاص‌یافته به مقاصد صلح‌آمیز منعکس می‌کنند.

۳-ما مجددا تاکید می‌کنیم که حمله یا تهدید به حمله علیه تأسیسات هسته‌ای، نقض اصول منشور سازمان ملل متحد، حقوق بین‌الملل و اساسنامه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است و به‌طور بنیادین با اهداف و مقاصد معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) مغایرت دارد.

۴-ما تاکید می‌کنیم که حملات علیه تاسیسات هسته‌ای، پیامدهای جدی‌ای برای ایمنی هسته‌ای و امنیت هسته‌ای دارند و تهدیدی جدی علیه یکپارچگی، اثربخشی و اعتبار نظام پادمان‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و نیز ساختار گسترده‌تر جهانی عدم اشاعه محسوب می‌شوند.

۵- ما تاکید می‌کنیم که حملات علیه تاسیسات هسته‌ای تاثیر منفی بر استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای و همکاری‌های بین‌المللی خواهد داشت و ممکن است منجر به انتشار مواد رادیواکتیو با عواقب وخیم در داخل و خارج از کشور مربوطه، از جمله تأثیرات شدید بر جمعیت غیرنظامی و آسیب طولانی‌مدت به محیط زیست شود.

۶- ما تاکید می‌کنیم که سکوت در برابر حملات علیه تاسیسات هسته‌ای تحت حفاظت، هنجارهای بین‌المللی تثبیت‌شده را تضعیف می‌کند، اعتماد به نظم حقوقی بین‌المللی را از بین می‌برد و خطر عادی‌سازی چنین حملاتی را افزایش می‌دهد.

۷-بنابراین، ما مجددا تاکید می‌کنیم که تاسیسات هسته‌ای نباید هرگز و تحت هیچ شرایطی در معرض حمله یا تهدید به حمله قرار گیرند.

۸- ما از همه کشورهای عضو می‌خواهیم که با ابراز مخالفت صریح و روشن با هرگونه حمله یا تهدید به حمله علیه تاسیسات هسته‌ای، در حفظ یکپارچگی و اعتبار سیستم پادمان‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، تقویت ایمنی و امنیت هسته‌ای و حفاظت از کاربردهای صلح‌آمیز انرژی هسته‌ای و همکاری‌های بین‌المللی متحد باشند.