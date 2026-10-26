کره جنوبی و آمریکا رزمایش مشترک هوایی آغاز کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری تاس، نیروی هوایی کره جنوبی و آمریکا روز دوشنبه رزمایش مشترک موسوم به «پرچم آزادی» را در پایگاه هوایی گونسان، در فاصله حدود ۱۸۰ کیلومتری جنوب غربی سئول، آغاز کردند.

به گزارش خبرگزاری یونهاپ، این رزمایش به مدت دو هفته برگزار می‌شود و جنگنده‌های اف-۱۵کی، کی‌اف-۱۶ و اف-۳۵ای کره جنوبی در آن مشارکت دارند.

همچنین هواپیماهای ترابری کی‌سی-۳۳۰ و هشدار زودهنگام و کنترل ای-۷۳۷ «پیس آی» کره جنوبی در این تمرین‌ها به کار گرفته می‌شوند. از طرف آمریکا نیز جنگنده اف-۱۶، هواپیمای شناسایی آرسی-۱۳۵، بالگرد ام‌اچ-۶۰اس «سی‌هاوک» نیروی دریایی، جنگنده پنهانکار اف-۳۵بی و پهپاد شناسایی ام‌کیو-۹ «ریپر» تفنگداران دریایی مشارکت خواهند داشت.

رزمایش‌های «پرچم آزادی» از سال ۲۰۲۴ آغاز شده‌اند و امسال از ۲۶ اکتبر تا ۶ نوامبر در پایگاه هوایی گونسان برگزار می‌شوند.