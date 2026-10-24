رونمایی از طرح «گنبد ضدپهپادی» در اجلاس روسیه-آفریقا 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اینترفاکس، شرکت روس‌اُبورون‌اکسپورت که زیرمجموعه شرکت دولتی صنایع دفاعی روستک است، اعلام کرد برای نخستین بار طرح دفاعی گنبد ضدپهپادی را در سومین اجلاس روسیه و آفریقا معرفی می‌کند.

این اجلاس قرار است روزهای ۲۸ و ۲۹ اکتبر ۲۰۲۶ (۶ و ۷ آبان ۱۴۰۵) در محل گاستینی دوور در مسکو برگزار شود.

بر اساس اعلام این شرکت، طرح «گنبد ضدپهپادی» برای حفاظت از مردم، نیروهای نظامی و تأسیسات راهبردی و زیرساختی در برابر حملات پهپادی طراحی شده است. حفاظت از پل‌ها، ساختمان‌ها، تأسیسات سوخت و انرژی و محل استقرار نیروهای نظامی از دیگر کاربردهای اعلام‌شده این طرح است.

همچنین امکان استفاده از راهکارهای حفاظتی برای کاروان های حمل‌ونقل و خودروهای حامل افراد تحت حفاظت ویژه یا محموله‌های حساس در این طرح پیش‌بینی شده است.

روس‌اُبورون‌اکسپورت اعلام کرد این طرح با همکاری تولیدکنندگان روسی تجهیزات مقابله با پهپاد و نمایندگان نهادهای تخصصی امنیتی توسعه یافته و بر تجربه عملی مقابله با پهپادها در عملیات نظامی و ضدتروریستی سال‌های اخیر استوار است.

بر اساس توضیحات منتشرشده، این طرح یک سامانه چندلایه است که تجهیزات پایش و شناسایی فضای هوایی، سامانه‌های انهدام پهپاد، ابزارهای جنگ الکترونیک برای مختل کردن فعالیت پهپادها، سامانه اطلاعات جغرافیایی متصل به ساختار فرماندهی و کنترل خودکار و تجهیزات حفاظت فیزیکی را در بر می‌گیرد.

این شرکت همچنین اعلام کرد در جریان اجلاس، علاوه بر معرفی طرح کلی گنبد ضدپهپادی، مجموعه‌ای از تجهیزات و سامانه‌های پیشنهادی برای تشکیل این شبکه دفاعی را به طرف‌های خارجی ارائه خواهد کرد.

از جمله تجهیزات معرفی‌شده می‌توان به سامانه‌های پدافندی «پانتسیر-اس‌ام‌دی-ای» و «پانتسیر-اس‌یکم»، سامانه موشکی دوش‌پرتاب «وربا»، سامانه مقابله با اهداف هوایی «تی‌کابی-۱۱۶۷» و سامانه توپخانه‌ای ضدهوایی «سیتادل» مجهز به مهمات با قابلیت انفجار برنامه‌ریزی‌شده اشاره کرد.

به گفته این شرکت، سامانه‌های لیزری تولید انبوه و سامانه‌های مبتنی بر پالس الکترومغناطیسی نیز قرار است به مجموعه ابزارهای مقابله با پهپاد افزوده شوند؛ سامانه‌های پالس الکترومغناطیسی، در زمان انتشار این اطلاعیه، در مراحل پایانی آزمایش قرار داشتند.

همچنین تجهیزات شناسایی و جنگ الکترونیک برای مختل کردن کانال‌های کنترل و ناوبری پهپادها، از جمله سامانه‌های «سیلوک»، «رپلنت-پاترول»، «اسکای‌هانتر ۴PC» و نسخه ضدپهپادی «رادسکان»، در فهرست تجهیزات قابل ارائه قرار دارند.

س‌اُبورون‌اکسپورت تأکید کرد که ترکیب و قابلیت‌های این طرح بر اساس نیازهای هر مشتری و ویژگی‌های محل مورد حفاظت تعیین می‌شود و تمام اجزای آن در روسیه طراحی و تولید شده‌اند.