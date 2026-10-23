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۱ آبان ۱۴۰۵، ۱۶:۳۱

سارق حرفه‌ای تلفن همراه در قرچک دستگیر شد

سارق حرفه‌ای تلفن همراه در قرچک دستگیر شد

قرچک- فرمانده انتظامی قرچک از دستگیری سارق حرفه‌ای تلفن همراه و کشف پنج فقره سرقت به ارزش تقریبی ۶ میلیارد ریال با تلاش مأموران پلیس آگاهی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ ابوالقاسم قاسم‌پور، بعد از ظهر جمعه، در جمع خبرنگاران، از دستگیری سارق حرفه‌ای تلفن همراه در پی انجام اقدامات تخصصی و پیگیری‌های پلیس آگاهی خبر داد.

وی با اشاره به اینکه برخورد با سرقت‌های تلفن همراه با هدف ارتقای امنیت شهروندان در دستور کار مأموران قرار گرفته است، اظهار کرد: مأموران پلیس آگاهی پس از انجام بررسی‌های تخصصی و اقدامات پلیسی، هویت متهم را شناسایی کردند و در عملیاتی هدفمند وی را به دام انداختند.

فرمانده انتظامی قرچک با بیان اینکه تحقیقات درباره این پرونده همچنان ادامه دارد، افزود: تاکنون پنج فقره سرقت تلفن همراه به ارزش تقریبی ۶ میلیارد ریال در جریان بررسی‌های انجام‌شده کشف شده است.

قاسم‌پور خاطرنشان کرد: اقدامات قانونی درباره متهم در حال پیگیری است و پلیس با جدیت با سارقان و افرادی که نظم و امنیت عمومی را مختل می‌کنند، برخورد خواهد کرد.

وی از شهروندان خواست با رعایت نکات پیشگیرانه، از قرار دادن تلفن همراه در معرض دید سارقان خودداری کنند و در صورت مشاهده موارد مشکوک، موضوع را از طریق شماره ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

کد مطلب 6987183

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