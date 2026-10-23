به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ ابوالقاسم قاسم‌پور، بعد از ظهر جمعه، در جمع خبرنگاران، از دستگیری سارق حرفه‌ای تلفن همراه در پی انجام اقدامات تخصصی و پیگیری‌های پلیس آگاهی خبر داد.

وی با اشاره به اینکه برخورد با سرقت‌های تلفن همراه با هدف ارتقای امنیت شهروندان در دستور کار مأموران قرار گرفته است، اظهار کرد: مأموران پلیس آگاهی پس از انجام بررسی‌های تخصصی و اقدامات پلیسی، هویت متهم را شناسایی کردند و در عملیاتی هدفمند وی را به دام انداختند.

فرمانده انتظامی قرچک با بیان اینکه تحقیقات درباره این پرونده همچنان ادامه دارد، افزود: تاکنون پنج فقره سرقت تلفن همراه به ارزش تقریبی ۶ میلیارد ریال در جریان بررسی‌های انجام‌شده کشف شده است.

قاسم‌پور خاطرنشان کرد: اقدامات قانونی درباره متهم در حال پیگیری است و پلیس با جدیت با سارقان و افرادی که نظم و امنیت عمومی را مختل می‌کنند، برخورد خواهد کرد.

وی از شهروندان خواست با رعایت نکات پیشگیرانه، از قرار دادن تلفن همراه در معرض دید سارقان خودداری کنند و در صورت مشاهده موارد مشکوک، موضوع را از طریق شماره ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.