به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام ابراهیم سعیدی در خطبه‌های نماز جمعه دیر با تأکید بر ضرورت حضور فعال و پرشور در اجتماعات دینی و انقلابی اظهار داشت: اگر مراسم و اجتماعات ما برگزار می‌شود، باید با حضور پرشور مردمی همراه باشد و نباید کمرنگ شود.

امام جمعه موقت دیّر افزود: امروز جهان در یک دوراهی سرنوشت‌ساز میان جبهه حق و جبهه باطل ایستاده است؛ دشمن به دنبال سوءاستفاده از هر مناسبتی برای ضربه به شعائر دینی است، اما اگر جنایتکاری دست به جنایت بزند، ما هرگز شخص مظلوم را مظلومانه رها نخواهیم کرد و دل در گرو مقاومت، ایستادگی و انتقام خواهیم داشت.

وی ضمن تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله‌علیها بیان کرد: مسیر تعظیم شعائر اهل‌بیت (ع) و فاطمی، راهی است که از شهید حاج قاسم سلیمانی تا قائد شهید و دیگر دلدادگان این مکتب پیموده شده است. ضمن حفظ وحدت بین مذاهب اسلامی، باید عزای فاطمی را به نحو احسن برگزار کنیم و مراقب توطئه‌های تفرقه‌افکنانه دشمن باشیم.

سعیدی با اشاره به خطبه فدکیه حضرت زهرا (س) تصریح کرد: امروزه فضای مجازی و سرسپردگی برخی افراد به دشمنان اسلام، چنان در گوش عده‌ای پنبه افکنده که هرچه حقایق تبیین می‌شود، باز هم بر طبل لجاجت با اسلام می‌کوبند و گفتمان دشمن را بازگو می‌کنند. نباید فراموش کنیم؛ در دی‌ماه سال گذشته کسانی آمدند و شعارهای هتاکانه علیه رهبر جامعه دادند، عکس امام، شهدا و رهبری را به آتش کشیدند و بیت‌المال را تخریب کردند، اما عده‌ای آن را توجیه نمودند؛ نتیجه آن خطای محاسباتی، شهادت امام جامعه و کوتاهی در دیپلماسی بود.

وی تاکید کرد: جنایتکار اصلی ترامپ، نتانیاهو و وابستگان به آنان هستند، اما کوتاهی‌های داخلی نیز قابل چشم‌پوشی نیست. آیا برخی افراد صدای ملت مبعوثی را که مورد تأیید امام جامعه است، نمی‌شنوند؟

امام جمعه موقت دیر با اشاره به اقتدار نظامی جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد: اسلام انسان شجاع و پیرو امیرالمؤمنین علی (ع) می‌خواهد. سرداران ما با قاطعیت به دشمن هشدار داده‌اند که اگر دست به حماقتی بزند، جنگ به فراتر از منطقه گسترش خواهد یافت.

وی افزود: اگر جنگی اتفاق بیفتد، برخلاف گذشته که تنها از دفاع سخن می‌گفتیم، هم در حوزه دفاع و هم در حوزه حمله فعال خواهیم بود و تمامی زیرساخت‌ها و منافع ارزشمند دشمن را در منطقه به آتش خواهیم کشید.

خطیب نمازجمعه دیر یادآور شد: انفجار در کابل‌های ارتباطات اینترنتی زیر تنگه هرمز و از کار افتادن هوش مصنوعی می‌تواند جهان را با مشکلی بزرگ مواجه سازد. هوافضای سپاه اعلام کرده است که ما چیزی از ذخایرهای خود موشکی مصرف نکرده‌ایم، بلکه بر آن افزوده‌ایم و آماده‌ایم با شکلی قوی‌تر پاسخ دهیم.

خطیب نمازجمعه دیر یادآور شد: اگر جنگی ترکیبی رخ دهد، مردم با وحدت و هوشیاری در میدان حضور دارند و مردم انقلابی و غیور شهرستان دیر با افتخار اعلام می‌کنند که اگر دشمن در خلیج فارس تجاوزی کند، پاسخ قاطعانه به دست همین فرزندان انقلابی رقم خواهد خورد.

سعیدی با اشاره به دستاوردهای انقلاب و قدردانی از زحمات مسئولان، با اشاره به مشکلات حوزه بهداشت و درمان در شهرستان دیّر اظهار داشت: اگرچه کارهای بزرگی به برکت انقلاب انجام شده و قدردان خدمات مسئولان هستیم، اما برخی کمبودها نیازمند ورود جدی و میدانی است.

وی با انتقاد از وضعیت فرسوده آمبولانس‌ها در شهرستان دیّر و بخش‌های تابع تصریح کرد: شخصاً برای بررسی وضعیت فرسودگی آمبولانس‌ها تحقیق کرده‌ام. این مسائل بهانه‌ای به دست دشمن می‌دهد؛ در حالی که امکانات و توانایی لازم برای نوسازی ناوگان اورژانس و تعمیرات اساسی وجود دارد و نباید اجازه داد مردم در مضیقه باشند.

خطیب نمازجمعه دیّر افزود: حتی لاستیک‌های برخی خودروهای امدادی فرسوده است و انتظار می‌رود مسئولان با همکاری خیرین، پیش از وقوع بحران، برای تجهیز و نوسازی ناوگان اقدام کنند.

سعیدی با خطاب قرار دادن وزیر بهداشت و استاندار بوشهر گفت: شهرستان جنوبی دیّر فاقد دستگاه MRI است و مردم برای خدمات اولیه تشخیصی دچار مشکل هستند. جای تأسف است که وزیر بهداشت در سفر اخیر خود از میان چند شهرستان عبور می‌کند اما بازدیدی از این منطقه ندارد. حق این ملت است که مسئولان صدای آن‌ها را بشنوند و پاسخگوی نیازهای درمانی باشند.

امام جمعه موقت دیّر به مشکلات جایگاه‌های عرضه سوخت اشاره کرد و افزود: علیرغم استفاده شهروندان از کارت‌های سوخت شخصی، خرابی مکرر نازل‌ها در جایگاه‌ها باعث ایجاد صف‌های طولانی و نارضایتی مردم شده است. از مسئولان محترم تقاضا داریم در کنار پیگیری سایر امور، نسبت به رفع این مشکلات ساده اما حیاتی نیز اهتمام ورزند.

وی ضمن قدردانی از زحمات پلیس راهور و راهنمایی و رانندگی در زمینه قانون‌مداری، به چالش‌های اخیر پیرامون توقیف موتورسیکلت دانش‌آموزان پرداخت و گفت: ما مدافع قانون‌مداری هستیم، اما اجرای ناگهانی برخی بخشنامه‌ها بدون در نظر گرفتن شرایط معیشتی مردم و عدم توانایی خانواده‌ها در تأمین هزینه سرویس مدارس، مشکلاتی ایجاد می‌کند. توقیف فوری وسیله نقلیه و معرفی دانش‌آموزان و اولیا به مراجع قضایی نیازمند تأمل، تشکیل جلسات توجیهی و تدبیر است تا از سوءاستفاده دشمنان جلوگیری شده و حقوق مردم نیز محفوظ بماند.