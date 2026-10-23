به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، اداره امنیت عمومی اردن از تیراندازی هنگام برگزاری تشییع جنازه‌ در یک کلیسا در استان «کرک» در جنوب این کشور خبر داد.

بر اساس گزارش این نهاد امنیتی اردن، افراد مسلح ناشناس در داخل کلیسایی در استان کرک تیراندازی کردند که به کشته و زخمی شدن شماری از افراد منجر شد.

سخنگوی دولت اردن گفت: دستگاه‌های امنیتی در حال پیگیری حادثه تیراندازی در استان کرک هستند.

رسانه های اردنی در خبری تأیید نشده اعلام کردند یک خودروی وانت حامل دستکم دو مسلح، به سوی جمعی از مسیحیان داخل کلیسا تیراندازی کرد که در این تیراندازی 10 نفر کشته و دهها نفر زخمی شدند.